AirTags: Verkaufszahlen wachsen immer weiter – kommt eine zweite Generation?

Apples Dinge-Finger hat einen mehr als erfolgreichen Start hingelegt. Laut Analyst Ming-Chi Kuo hat Apple im Startjahr 2020 20 Millionen Stück verkauft, im folgenden Jahr sogar 35 Millionen.

„Wenn die AirTags weiter so gut verkauft werden, glaube ich, dass Apple eine neue Generation entwickeln wird“, schreibt Kuo auf Twitter.

Wie genau eine solche Funktion aussehen könnte, dazu wollte sich der für seine Vorhersagen bekannte Analyst noch nicht sagen. Das spricht dafür, dass eine mögliche zweite Generation der AirTags noch in weiter Ferne liegt.

AirTags aktuell für 88 Euro im 4er-Pack

Ich habe die AirTags mittlerweile an zwei Schlüsseln, dazu kommt eine Chipolo Karte in meinem Portemonnaie. Was ich seit über einem Jahr sagen kann: Apple hat seine Versprechungen gehalten. Die Batterie, die ein Jahr halten sollte, hat mittlerweile 14 Monate auf dem Buckel. Wie sieht es bei euch aus?

Falls ihr die AirTags ausprobieren möchtet, könnt ihr sie derzeit bei Amazon recht günstig kaufen. Dort kostet das 4er-Pack nur 88 Euro – Apple hatte ursprünglich eine Preisempfehlung von 119 Euro angegeben.