Amazon: Nanoleaf Lichtmodule mit HomeKit & Philips Ambilight Fernseher im Angebot

Neben Philips Hue steht auch Nanoleaf hoch im Kurs. Die Lichtmodule können natürlich über die Hersteller-App (App Store-Link) gesteuert werden, zudem sind die aber auch mit HomeKit und Alexa kompatibel. Heute könnt ihr bei Amazon günstiger zuschlagen.

Die Nanoleaf Light Panels habe ich im Wohnzimmer angebracht und erfreue mich immer wieder über die tollen Effekte. Die Dreiecke könnt ihr wie ihr wollt zusammenstecken und diverse Lichteffekte anzeigen. Ihr könnt einen Farbverlauf einstellen oder auch alle in einer Farbe leuchten lassen.

Das Starter Kit mit 15 Modulen und Rhythm-Modul wird aktuell für 219,99 Euro angeboten. Der nächste Preis liegt bei 290 Euro.

173 Bewertungen nanoleaf Light Panels Rhythm Starter Kit - 15x... Erstellen Sie Ihre individuellen Formen dank der modularen, dünnen LED-Panels die ohne schrauben oder bohren (plug & play) in Sekunden montiert werden können

Verändern Sie mit der kostenlosen, deutschsprachigen App für Smartphone & Tablet (verfügbar für Android & iOS) jederzeit die Farbe, Helligkeit und Lichteffekte (Animationsrichtung,...

Die Nanoleaf Canvas habe ich im Schlafzimmer verbaut. Hier handelt es sich um die quadratischen Lichtelemente, die zudem Touch-sensitiv sind. So kann man die Lichtqaudrate nicht nur per HomeKit, Siri oder Alexa steuern, sondern auch direkt an den Modulen selbst. Außerdem kann man so auch einige lustige Spiele starten.

Verkauft wird das 9er Starterpack für 164,99 Euro, der nächste Preis liegt bei 199 Euro.

12 Bewertungen Nanoleaf Canvas Smarter Kit, Kunststoff, 9 W,... Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich einstellbarem Weiß) inklusive Kontrollpanel mit integrierter Musik-Synchronisierungs-Technologie.

Touch-Panels. Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern. Schalten Sie Ihre Nanoleaf Canvas Installation ein oder aus, wechseln Sie die Farben oder wechseln Sie zu...

Passend dazu gibt es noch die Nanoleaf Remote dazu. Für 49,99 Euro statt für 59,99 Euro könnt ihr bis zu 10 HomeKit-Szenen hinterlegen und diese per Touch steuern. Funktioniert auch mit anderen HomeKit-Geräten.

Philips Ambilight Fernseher heute günstiger kaufen

Des Weiteren bietet Amazon heute Philips Ambilight Fernseher günstiger an. Wer Lichteffekte passend zum Livebild möchte, kann zum Ambilight Fernseher greifen. Im Angebot sind verschiedene Modelle mit drei-seitigem Ambilight mit verschiedenen Displaygrößen.

Der Vorteil der eingebauten LEDs? Die Übergänge sind sehr weich und jede LED kann eine andere Farbe anzeigen. Mit der HDMI Sync Box sind ja ähnliche Effekte möglich, so gut wie integriertes Ambilight ist die Darstellung aber nicht.

229 Bewertungen Philips Ambilight 65OLED804 164 cm (65 Zoll) Oled... Entdecken Sie die neue OLED TV-Generation von Philips mit 3-seitigem Ambilight. Lebensechte tiefe, satte und natürliche Farben sowie fließende Bewegungen. Der 65 Zoll OLED TV bietet alles, was Sie...

Mit Philips Ambilight können Sie vollständig in Ihre Filme und Spiele eintauchen. Die Musik bekommt eine eigene Lichtshow. Der Bildschirm wirkt größer als er ist. Der Fernseher 65 Zoll wird sie...