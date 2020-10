Anker PowerCore III: Powerbank mit 10.000 mAh und Qi ausprobiert

Im September haben wir die neue Anker Powerbank schon angekündigt, seit wenigen Wochen ist sie jetzt erhältlich. Die Anker PowerCore III 10K Wireless (Amazon-Link) kostet 39,99 Euro und kann nicht nur angeschlossene Geräte per Kabel aufladen, sondern auch Smartphones oder AirPods via Qi.

Als Anschlüsse kommen hier USB-A und USB-C zum Einsatz. Am USB-C-Port gibt es bis zu 18 Watt, hier kann man zum Beispiel ein iPhone mit Lightning auf USB-C Kabel innerhalb von 30 Minuten auf 50 Prozent laden (iPhone 12 benötigt 20 Watt). Der USB-A-Port kann bis zu 18 Watt liefern und die Qi-Ablagefläche maximal 10 Watt. Insgesamt liegt der maximale Output bei 20 Watt. Wer also drei Geräte gleichzeitig auflädt, tut das ziemlich langsam.

Die Abmessungen der Powerbank betragen 105,98 x 68,4 x 18,85 Millimeter, das Gewicht liegt bei 273 Gramm. Gefertigt ist die Powerbank aus Plastik, was sich wertig anfühlt – außerdem gibt es auf der Front ein Muster. Hier ist auch ein Gummiring integriert, der ein aufgelegtes iPhone sicher halten soll. Das funktioniert mit meinem iPhone 11 Pro Max aber nur so halb. Das Kamera-Modul ist einfach zu hoch, damit das iPhone komplett sicher liegt. Wer eine Hülle nutzt, bekommt einen besser Halt – lädt dann aber auch etwas langsamer.

Sollte die Powerbank keinen Saft mehr haben, kann man sie am USB-C-Port wieder aufladen, da dieser auch als Eingang fungiert. LEDs geben an, wie viel Power noch verfügbar ist. Und ein praktisches Extra gibt es auch noch: An einer Ecke kann man einen kleinen Plastikarm ausklappen, an dem man sein iPhone aufstellen kann. So kann man zum Beispiel Filme im Querformat entspannt genießen.