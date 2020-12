Apple-Geräte im Abo mieten: Wäre das etwas für euch?

Implement-IT hat mir bis vor ein paar Wochen nichts gesagt. Während der Black Friday Woche habe ich dort allerdings das neue MacBook Air zu einem guten Kurs entdeckt und meiner Schwester empfohlen, abgesehen von einer leicht überlasteten Webseite hat alles prima funktioniert.

Nachdem bereits Cyberport vor einigen Wochen einen Miet-Service für Apple-Produkte an den Start gebracht hat, mischt nun auch Implement-IT mit. Neben den sechs lokalen Stores und dem Online-Shop soll sich so ein weiterer Vertriebsweg öffnen.

Auf den ersten Blick klingt die Sache gar nicht so verkehrt. Statt über 1.000 Euro für das neue MacBook Air zu bezahlen, ist man schon für 25,50 Euro im Monat dabei. „Die Monatsraten sind für die Kunden besonders günstig, da der hohe Restwert der Geräte nach Ablauf der Mietzeit bereits abgezogen ist. Hohe Anschaffungs- oder Finanzierungskosten fallen weg“, heißt es in einer Pressemitteilung des Shops.

So läuft die Rückgabe der gemieteten Apple-Devices

Allerdings kann man sich das MacBook Air nicht einfach für ein paar Wochen mieten. Die Vertragslaufzeit beträgt 36 Monate. Damit kommen beim angesprochenen MacBook Air Gesamtkosten von 918 Euro auf euch zu – und ihr müsst das Gerät nach drei Jahren wieder zurückgeben. Rund um das Ende des Vertrags lässt uns Implement-IT folgendes wissen:

„Nach Ende der Laufzeit können die Kunden ihr Gerät einfach zurückschicken und ihre Abonnements auf Wunsch mit dem neuesten Modell weiterführen. Die Kunden, die ihr Gerät behalten möchten, können es nach Ablauf des Abonnements zum fairen Preis abkaufen.“

Es gibt sicherlich verschiedenste Meinungen zu dem Thema, allerdings finde ich, dass man sich bei generell verzichtbaren Alltagsgegenständen wie Fernseher, Computer oder Spielekonsole immer nur das kaufen sollte, was man problemlos direkt bezahlen kann.

Zudem gibt es von Implement-IT keine Angaben dazu, was man unter einem fairen Preis versteht. Nach Adam Riese ist die Differenz zwischen Mitgebühr und Neupreis ja nur 100 bis 200 Euro groß – ich wage allerdings zu bezweifeln, dass man am Ende so günstig davon kommt. Für weitere Details klickt euch gerne in die FAQs.