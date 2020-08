Apple schließt Epics Entwickler-Account und löscht alle Spiele

Am Wochenende ist die Frist verstrichen und Epic hat nicht eingelenkt. Demnach hat Apple jetzt den Entwickler-Account von Epic geschlossen und alle Spiele von Epic entfernt. Demnach ist nicht nur Fortnite nicht mehr im Store vertreten, sondern auch alle anderen Spielen von Epic Games.

Mark Gurman verteilt das offizielle Statement von Apple:

„Wir sind enttäuscht, dass wir das Epic Games-Konto im App Store kündigen mussten. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem Team von Epic Games an den Markteinführungen und Veröffentlichungen zusammen. Das Gericht empfahl Epic, die Richtlinien des App Store einzuhalten, während ihr Fall voranschreitet, Richtlinien, die sie in den letzten zehn Jahren befolgt haben, bis sie diese Situation geschaffen haben. Epic hat dies abgelehnt. Stattdessen reichen sie wiederholt Fortnite-Updates ein, die gegen die Richtlinien des App Store verstoßen. Dies ist nicht fair gegenüber allen anderen Entwicklern im App Store und stellt die Kunden in den Mittelpunkt ihres Kampfes. Wir hoffen, dass wir in Zukunft wieder zusammen arbeiten können, aber das ist heute leider nicht möglich“.