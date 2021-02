Arlo Chime 2: Neuer Türgong unterstützt auch die Videotürklingel

Über die Arlo Video Doorbell respektive die neue kabellose Variante habt ihr in den letzten Wochen einiges lesen können, zuletzt unseren Leser-Test. In meinem eigenen Erfahrungsbericht habe ich festhalten können, dass der bisher erhältliche Arlo Chime nur mit der Audio Doorbell, aber nicht mit der Video Doorbell kompatibel ist.

Anscheinend arbeitet Arlo nun an einer neuen Variante des digitalen Türgongs, denn in der App kann der Arlo Chime 2 bereits hinzugefügt werden. Viel mehr Informationen gibt es nicht, der Hersteller lässt uns in der App bisher nur folgendes wissen:

Die Arlo Chime 2 ist mit Arlo Doorbell(s) kompatibel. Wenn jemand an Ihrer Arlo Doorbell klingelt, speilt Ihre Arlo Chime eine individuell anpassbare Melodie in Ihrem Zuhause ab.

Ganz egal ob man die fest verdrahtete Arlo Video Doorbell im Einsatz hat oder die neue kabellose Variante, macht so ein Chime wirklich Sinn. Entweder als kompletter Ersatz für den möglicherweise nicht angeschlossenen klassischen Türgong oder aber auch als Erweiterung an Stellen im Haus, an denen man den Türgong sonst nicht hören würde.

Wann der Arlo Chime 2 auf den Markt kommt und was er kosten soll, ist bisher noch nicht bekannt. Solltet ihr eine Arlo Video Doorbell im Einsatz haben, könnt ihr das Teilchen aber gerne schon einplanen.