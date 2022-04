Ausprobiert: Günstige USB-C-Hubs von ISY für iPad und Mac

USB-C ist ein wirklich praktischer Standard, der eine Unterstützung für zahlreiche Anschlüsse bietet. Vom einfachen USB-Anschluss über Display-Signale bis hin zu Ethernet kann mit passenden Adaptern so ziemlich alles an einen einfachen Anschluss gesteckt werden. Passende USB-C-Hubs findet man im Internet wie Sand am Meer – Anker, Ugreen oder Xlayer sind hier wohl einige der bekanntesten Marken.

Wir haben es aber auch mal im lokalen Einzelhandel versucht und uns stellvertretend aus dem großen Portfolio von ISY, das ist eine Eigenmarke von MediaMarkt und Saturn, bei uns im Markt zwei USB-C-Hubs gekauft.

ISY IHU-5000 und IAD-1027 ausprobiert

Loslegen wollen wir mit dem ISY IHU-5000, der drei klassische USB-A-Anschlüsse für 19,99 Euro bietet. Hier gibt es keine großen Überraschungen, anstecken, einstecken und los geht es. Ganz egal ob am Mac mini oder auch am iPad Air, angesteckte Datenträger werden sofort erkannt. Die maximale Geschwindigkeit gibt der Hersteller mit 5 Gb/s an. Das haben wir mit ein paar USB-Sticks natürlich längst nicht ausreizen können.

Interessant fanden wir die bisher einzige Bewertung im Online-Shop von MediaMarkt, hier gibt es nur einen Stern. Unter anderem schreibt der Nutzer: „Sogar die kleinste Bewegung oder Berührung und es bricht die Verbindung ab, und das ist sehr unangenehm und vielleicht auch gefährlich für externe Festplatten.“ Das konnten wir nicht nachvollziehen. Erst bei starkem Wackeln am USB-Stick gab es die beschriebenen Probleme, aber das auch bei anderen USB-Hubs oder selbst direkt am Mac mini.

ISY IHU-5000 USB Adapter 19,99 EUR bei MediaMarkt kaufen

Zusätzlich zu den drei klassischen USB-Anschlüssen bietet der ISY IAD-1027 USB-C-Hub noch ein paar mehr Extras. Dafür kostet er mit 34,99 Euro aber auch ein paar Euro mehr. Hier bekommt ihr einen HDMI-Anschluss, der 4K bei 30 Hertz bietet sowie einen SD- und MicroSD-Kartenleser.

Der HDMI-Anschluss hat wunderbar funktioniert, um ein MacBook Pro ohne diesen praktischen Port an einen Fernseher anzuschließen. Mit den aktuellen Versionen des iPad Air oder iPad Pro ist der ISY IAD-1027 aber anscheinend nicht kompatibel, zumindest was die HDMI-Verbindung anbelangt – hier kam auf dem Fernseher nur Farbensalat an.

ISY IHU-5400 USB-C Adapter EUR bei MediaMarkt kaufen

Generell punkten die beiden Hubs von ISY mit einer guten Verarbeitung, das abgerundete Gehäuse aus Aluminium gefällt mir wirklich gut. Auf den beiden Produktseiten könnt ihr auch noch einige andere Konfigurationen finden, unter anderem mit Ethernet, Power Delivery oder VGA.