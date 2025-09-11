Back to School-Aktion bei Apple: Jetzt mit neuen AirPods Pro 3 als Zugabe

Am Dienstagabend hat Apple während der Keynote nicht nur neue iPhones und Apple Watches vorgestellt, sondern auch die neueste AirPods-Generation, die AirPods Pro 3. Sie sind ab sofort bei Apple zum Preis von 249 Euro vorbestellbar und werden ab dem 19. September dieses Jahres ausgeliefert bzw. dann auch vor Ort im Apple Store erhältlich sein.

Wer auf anderem Wege an die AirPods Pro 3 gelangen will, kann aktuell einen Blick auf die seit Juli dieses Jahres laufende „Back to School“-Aktion von Apple werfen. Berechtigte Personen, beispielsweise Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte und Studierende, können ein Apple-Produkt erwerben und erhalten zu einem vergünstigten Preis entsprechendes Apple-Zubehör im Bundle dazu.

Waren es bislang die AirPods Pro 2, die man vergünstigt zu einem Produktkauf im Rahmen der Back to School-Aktion erhalten konnte, hat Apple die Zugabe nun aufgewertet und ermöglicht es, die neuen AirPods Pro 3 günstiger zu erhalten. Ausgehend von der Wahl des gewünschten Apple-Produkts, erhält man die AirPods Pro 3 mit einem Rabatt zwischen 149 und 199 Euro, so dass man am Ende lediglich 100 bzw. 50 Euro für die Neuerscheinung zahlen muss. Wie oben bereits beschrieben, kosten die neuen AirPods Pro 3 regulär 249 Euro im Apple Store.

Es lohnt, trotzdem Preise zu vergleichen

Wichtig zu wissen: Nicht immer ist der ausgeschriebene Bildungsrabatt von Apple im Rahmen der Back to School-Aktion auch das günstigste Angebot. Es lohnt sich auf jeden Fall, vorher die Preise für das gewünschte Produkt im Internet zu vergleichen.

Zudem sollte man sich aktuell darauf gefasst machen, dass es bis zur Auslieferung der AirPods Pro 3 noch einige Zeit dauern könnte. Waren die neuen Earbuds mit aktiver Geräuschunterdrückung kurz nach der Apple-Keynote noch direkt für den 19. September dieses Jahres bestellbar, ist die Wartezeit im Apple Store derzeit bereits auf zwei bis drei Wochen angestiegen. Wer sich nur für die AirPods Pro 3 ohne Bildungsrabatt interessiert, kann auch bei anderen Onlinehändlern sein Glück versuchen: Auch Amazon beispielsweise listet die Neuerscheinung bereits zum Preis von 249 Euro und gibt ein Veröffentlichungsdatum am 19. September 2025 an.