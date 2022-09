BandWerk Achtzylinder: Sonderedition aus BMW 503 Interieur ab 20 Uhr erhältlich

BandWerk hat mal wieder eine Sonderedition aufgelegt. Diesmal hat man 499 Armbänder aus dem Interieur eines alten 1957er BMW 503 hergestellt. Die Nobelkarosse mit V8-Motor war nebst seiner sportlicheren Roadster-Version, dem Modell 507, die große Sensation auf der IAA.

Das nachtblaue Interieurleder des BMW-Oldtimers finde ich wirklich besonders schön, hinzu kommen weiße Akzente in Form von einer Racinglochung, zudem sind alle Nähte mit weißem Garn gemacht. Die Rückseite ist weiß und hier findet ihr auch den Aufdruck der Limited Edition. Im Lieferumfang ist ein Echtheitszertifikat dabei.

Mein erster Eindruck

BandWerk hat uns freundlicherweise vorab ein Achtzylinder-Armband geschickt. Und wie ich oben schon erwähnte, finde ich das dunkle Blau einfach nur schön. Mit den weißen Akzenten macht sich das Band an einer blauen Apple Watch auf jeden Fall richtig gut, aber auch andere Farben können sehr gut kombiniert werden. Die Schließe und die Adapter können wie immer je nach Farbe passend zur Apple Watch ausgesucht werden.

Die Verarbeitung ist mal wieder top, das Leder anfangs aber etwas starr. Das legt sich aber, wenn man die Watch samt Armband ein paar Tage am Arm trägt. Dann schmiegt sich das Leder besser an die Haut und am Handgelenk sieht das Armband wirklich entzückend aus. Ob léger zu Jeans und T-Shirt oder auch edel zum Anzug, die neue Achtzylinder-Edition macht einfach was her.

Die BandWerk Achtzylinder Sonderedition kann natürlich mit der neuen Apple Watch Series 8 und auch mit der neuen Apple Watch Ultra kombiniert werden. Im Bestellprozess könnt ihr die passenden Adapter auswählen. Der Verkauf startet heute (11. September) um 20 Uhr. Da nur 499 Exemplare verfügbar sind, solltet ihr bei Interesse auf jeden Fall pünktlich zuschlagen. Der Preis beträgt 179 Euro.

Offizielle Fotos