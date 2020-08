Belkin Soundform: Neue True Wireless In-Ear-Kopfhörer für 69,99 Euro

Ich möchte meine AirPods Pro nicht mehr abgeben. Für mich als Apple-Junkie sind die Kopfhörer die perfekte Erweiterung. Bei einem Preis von 279 Euro muss man aber tief in die Tasche greifen. Wenn es nicht zwingend die In-Ears von Apple sein müssen, werft einen Blick auf die neu angekündigten Belkin Soundform.

Belkin Soundform wird in einem Case geliefert und bietet bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit. Mit einer vollen Ladung halten die Kopfhörer bis zu fünf Stunden am Stück durch. An den In-Ears gibt es eine Touch-Fläche, mit der ihr mittels Gesten die Musik steuern könnt. Kabelloses Laden und USB-C sucht man hier aber vergeblich.

Auf einen Blick

Ohrstöpsel in drei Größen für idealen Sitz, ganztägigen Tragekomfort und Geräuschisolierung.

Bequemes Koppeln und Trennen der Bluetooth-Verbindung in nur einem Schritt.

Schweiß- und spritzwasserbeständig gemäß den Anforderungen der Schutzart IPX5.

Intuitive Touch-Bedienelemente machen die Navigation über das Quellgerät überflüssig.

Unterbrechungsfreie Wiedergabe bis zu fünf Stunden – das stylische und kompakte Ladecase verlängert die Wiedergabezeit mit nur einer Ladung auf 24 Stunden.

Die neuen Belkin Soundform True Wireless In-Ear-Kopfhörer starten Mitte August für 69,99 Euro. Zur Auswahl stehen die Farben schwarz und weiß.