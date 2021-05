Bolt: Neue eScooter-Flotte startet mit 5 Cent-Kampfpreis in Deutschland

Mit den zweirädrigen Flitzern von Tier, Lime, Bird und Co. gibt es in vielen deutschen Städten bereits eine große Auswahl an eScootern, die sich zum Minutenpreis oder per Flatrate mieten lassen. Mit dem Mobilitäts-Start-Up Bolt aus Estland stürmt nun ein weiterer Anbieter auf den deutschen Markt – und macht gleich einmal eine deutliche Preisansage. So berichtet unter anderem Reuters.

In insgesamt neun deutschen Städten, namentlich in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Potsdam und Fürth, werden bald 15.000 Exemplare der mintgrünen neuen Bolt-Elektroroller an den Start gehen. Nach einer einmaligen Anmeldung können die eScooter dann zum Kampfpreis von nur 5 Cent pro Minute verwendet werden, und das ohne weitere Freischaltgebühr oder andere Kosten.

Neuer Bolt-4 eScooter is voll recycelbar

Eine zehnminütige Fahrt mit einem Bolt-Roller kostet so nur 50 Cent, eine ganze Stunde lediglich drei Euro. Bei der Konkurrenz fällt oft eine Aktivierungsgebühr von einem Euro plus Minutenkosten von 15 bis 19 Cent an. Mittlerweile werden für aber auch günstigere Abonnements angeboten, beispielsweise vom Anbieter Voi, mit dem sich umgerechnet für einen Euro pro Tag fahren lässt.

Bolt hatte erst kürzlich über eine Finanzierungsrunde 150 Millionen Euro erhalten, die nun unter anderem dafür verwendet werden sollen, über 150 Standorte in ganz Europa aufzubauen. Einen Marktvorteil will man sich auch mit dem neu aufgelegten Bolt-4-Rollermodell verschaffen, der aus einem modularen Design besteht und gut zu reparieren ist. Zudem soll sich der Bolt-4 komplett recyceln lassen, der austauschbare Akku ist darüber hinaus sehr leicht. Mit diesen Maßnahmen soll auch eine höhere Zuverlässigkeit garantiert werden. Die App von Bolt, das ehemals als Taxify bekannt war, ist bereits im App Store vorhanden (App Store-Link).

Foto: Bolt.