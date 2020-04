Call of Duty Mobile: Neue Saison „Once Upon a Time in Rust“ bringt viele Neuheiten mit

Mein absolutes Lieblingsspiel Call of Duty: Mobile (App Store-Link) wird stetig mit neuen Inhalten aktualisiert. Nach Saison 5 steht nun die sechste Saison in den Startlöchern. Die Saison „Once Upon a Time in Rust“ bringt natürlich die neue Mehrspieler-Karte Rust mit, die aus Modern Warfare 2 nun den Weg in die mobile Version gefunden hat. Wenn ihr alle Infos zur neuen Rust-Karte erfahren wollt, klickt euch in diesen Artikel.

Ebenfalls neu: Ab sofort kann man sich „Mit Apple anmelden“. Falls ihr jetzt auch COD Mobile spielen wollt, gebt bei der Regierung doch meinen Freunde-Code an: GUT8NE. Dann gibt es sowohl für euch als auch für mich ein paar Goodies.

Neue Belohnungen im Premium-Battle Pass

Setzen Sie sich in den Sattel mit Ghost – Cowboy und Seraph – Desperada

Neue Hitzeschlag-Waffen, inklusive des neuen Outlaw-Scharfschützengewehrs!

Neue Belohnungen im kostenlosen Battle Pass

Schalten Sie die neue Basisvariante des Outlaw-Scharfschützengewehrs im kostenlosen Battle Pass frei

Neue Operator-Fertigkeit: Annihilator. Verschießen Sie zielsuchende Kugeln mit hoher Durchschlagskraft

Battle Pass-Updates

Battle Pass-Aufgaben wurden entfernt. Spieler steigen jetzt im Battle Pass auf, indem sie spielen. Wenn Sie die Modi Mehrspieler und Battle Rovale oder zeitlich begrenzte Modi spielen, erhalten Sie Battle Pass-EP. Die Zusammenfassung Ihrer Battle Pass-EP finden Sie im Spielbericht.

Neues Event-System

Ein neues Benutzerinterface unterteilt Events in vier Kategorien: Vorgestellt, Saisonal, Täglich und Weitere

Events wurden optimiert, um eine Vielzahl verschieden schwieriger Herausforderungen und verlockende Belohnungen zu bieten

Finden Sie hier den ganzen Monat lang Gelegenheiten unglaubliche Belohnungen zu verdienen

Mehrspieler

Neue zeitlich begrenzte Spielmodi

Capture the Flag: Gold Edition. In einem Spiel mit 2 Runden kämpfen Spieler darum, ihr Gold zu verteidigen und das Ihrer Gegner zu stehlen Verfügbar auf Rust, Crossfire, Crash, Raid, Hijacked und Standoff

1v1-Duel: 3 Runden, 1v1 – möge der Bessere gewinnen. Der Verlierer wählt die Waffe der nächsten Runde. 2 Runden für den Sieg, Verfügbar auf Saloon, Killhouse und Cage

Abschuss bestätigt: Zum Punkten sammeln Spieler die Marken eliminierter Spieler oder die gefallener Teamkameraden, um Punkte zu verwehren. Das erste Team mit 40 bestätigten Abschüssen gewinnt. Verfügbar auf Standoff, Crash, Raid, Summit, Cage, Takeoff, Meltdown Spielen Sie in einem zeitlich begrenzten Event Abschuss bestätigt, um neue Belohnungen zu verdienen.



Neue Karten

Rust, eine legendäre MW-Karte, ist jetzt erhältlich! Verfügbar für TOM, Herrschaft, Stellung, Waffenspiel, Nur Scharfschützen, Frei für alle, Stock & Stein, Kurzer Prozess, Schnellfeuer, Waffenspiel: Teamkampf, 1vs1 Showdown, Capture the Flag und Abschuss bestätigt

Saloon gibt das Debut als zweite Originalkarte für Call of Duty: Mobile! Verfügbar für 2v2 Showdown und 1v1-Duell

Requisitenjagd ist jetzt auf Firing Range verfügbar

Neue taktische Ausrüstung: Kryobombe. Eine Eisexplosion wirkt gegen alle Feinde in der Nähe des Explosionsradius

Battle Royale

Heli-Tauschkörper hinzugefügt Setzen Sie ein defensives Signal gegen FHJ-Raketen ein

Neue Battle Royale-Klasse: Poltergeist erscheint in Kurze! Werden Sie für kurze Zeit nahezu unsichtbar. Feinde werden dabei alarmiert. Je weiter Sie von Feinden entfernt sind, desto verborgener wirken Sie. Der Einsatz von Waffen bricht diesen Effekt ab.



Verbesserungen und Optimierungen Mehrspieler

Verbesserte feindliche S.C.H.W.A.R.M.-Fallen werden rot angezeigt

Zielhilfe durch das Agil-Extra verringert

Munition des Todbringers verringert

Treibstoffkapazität des Reinigers verringert

Abklingzeit der Schwerkraftstacheln verringert

Kampfdauer des VTOL verringert

Kampfdauer des Tarnhelikopters verringert

Fernlenkschock kann höchstens 2 Feinde schocken

Geschwindigkeit der Zielvorrichtung und Präzision des ICR-1 erhöht

Geschwindigkeit der Zielvorrichtung des HBRa3, M4LMG und RPD verringert

Präzision des M4LMG, RPD und BKS7 erhöht

Stabilität des UL736, BKS57 und S36 erhöht

Schaden und Nachladetempo des HVK-30 erhöht

Präzision vom Schlachtschiff reduziert

Battle Royale

Luftplattformen nicht mehr an fester Position und nicht immer vorhanden

Luftplattformen sind über strategische Seilrutschen erreichbar Optimierte Layouts von Crash, Killhouse, Diner, Standoff, Pipeline, Firing Range und Nuclear Plant

Startposition optimiert. Überquerung durch Rutschen möglich

TP und Schaden von Cerberus verringert, erhöhte Belohnung

Erhöhter Schaden später im Spiel außerhalb der Sicherheitszone

Splitter- und Cluster-Granate durchdringen jetzt Rüstungsschutz

Stark erhöhte Haltbarkeit von Rüstung

Stark erhöhte Ladegeschwindigkeit des Katapults

Erhöhte Gesundeitsregeneration durch Sanitäter

Reichweite und Tempo des Ninja erhöht

Dauer und Verlangsamungseffekt der EMP-Drohne verringert

Verringerte Distanz auf Aufspüren durch den Späher

Verringerte Kampfgeschwindigkeit früh im Spiel

S36 und GKS wurden zu Battle Royale hinzugefügt

Annihilator-Revolver wurde zu Battle Royale hinzugefügt

Neue legendäre Aufsätze hinzugefügt: Schweres Magazin, Schrotflinten-Schalldampfer, Laser-Markierer

Erhöhter Schaden durch Todbringer

Erhöhter Schaden durch Primarausrüstung gegen gepanzerte Spieler

Erhöhter M16A-Schaden auf alle Distanzen

Erhöhter Schaden auf kurze Distanz mit POW-57, RUS-79U, Chicom und MSMC

Erhöhter MSMC-Stabilität

Problem mit Markierung bei Benutzung von Fahrzeugen behoben

Problem behoben, durch das Gesundheitsobjekte nicht bei voller Gesundheit verwendet werden konnten

Problem behoben, durch das sich Fallschirme an Gebäuden verfangen konnten

System und Client

Option zum Umschalten vom „Hinlegen“ in den grundlegenden Einstellungen hinzugefügt

Grundlegende Einstellungen hinzugefügt, durch die Einzelschuss-Schrotflinten nach dem Verlust der rechten Feuern-Taste langsamer feuern

Teilen-Funktion für Rang-Fertigkeit und -Verlauf hinzugefügt

Option dem Sprach-Chat hinzugefügt, die nur Freunde vor dem Spiel zulässt

Lobby-Schaltfläche “Vorgestellt“ enthält neue Spielmodi

Optimierte Option für Teameinladungen. Spieler können Einladungen 5 Minuten lang blockieren

Clans auf Stufe 1 werden nach 14-tägiger Untätigkeit automatisch aufgelöst

Spieler können privaten Räumen über die Raum-ID beitreten

Nicht alle Inhalte sind ab sofort verfügbar. Einen Überblick der kommenden Neuerungen und Event seht ihr nachfolgend.

Das erwartet euch in Call of Duty Mobile

29. April: Neue Karte – Rust

Neue Karte – Rust 29. April – 7. Mai: Rust Map Challenge

Rust Map Challenge 29. April – 5. Mai: One Shot One Kill Mode

One Shot One Kill Mode 29. April – 14. Mai: 2v2 Showdown Mode mit neuen Karten

2v2 Showdown Mode mit neuen Karten 30. April: Call of Duty: Mobile World Championship 2020 starten

Call of Duty: Mobile World Championship 2020 starten 1. Mai: Capture the Flag: Gold Edition Mode

Capture the Flag: Gold Edition Mode 1. Mai: Once Upon a Time in Rust Battle Pass

Once Upon a Time in Rust Battle Pass 1. Mai: Noch mehr neue Inhalte

Die Saison 6 startet offiziell am 1. Mai 2020. Dann wird auch der neue Battle Pass und Premium Battle Pass zur Verfügung gestellt. Falls ihr Lust habt mit mir eine Runde zu spielen, ich heiße im Spiel „appgefahren“ und spiele bevorzugt Battle Royale. Unser Clan hört auf den Namen appgefahren.de.