Call of Duty Mobile: Saison 9 ist mit vielen Neuerungen gestartet

Es gibt ein Spiel, das mich jetzt seit Oktober 2019 begleitet: Call of Duty Mobile (App Store-Link). Mein absolutes Lieblingsspiel. Und wirklich langweilig wird es nicht, denn mit jeder neuen Saison gibt es zahlreiche Neuheiten. Und die neuen Saison hat umfangreiche Änderungen mitgebracht, hier muss man sich schon ein wenig umgewöhnen.

Unter anderem gibt es jetzt ein Waffenschmied-System. Ihr könnt eure Waffen individuell anpassen und diverse Aufsätze freischalten und ausrüsten. Also einen Lauf, Visier, Schaft, Hintergriff, Mündung und mehr individuell bestimmen. Hier hat man fortan im Mehrspieler sogar 10 Speicherplätze zur Verfügung.

Im Spielmodus „Battle Royale“ sind die Änderungen weitreichend. Mein Guide ist somit in großen Teilen hinfällig, aber ich arbeite schon an einer aktualisierten Version. In der neuen Version müsst ihr nicht mehr jeden einzelnen Aufsatz suchen und ausrüsten, sondern könnt Waffen mit Baupläne finden. Je nach Stufe gibt es bessere Aufsätze. Hier gelten weiterhin die Farbstufen: Grau, Grün, Blau, Violett, Gold. Nachteil: Man kann nicht mehr selbst bestimmen, welche Aufsätze man favorisiert, denn diese lassen sich nicht mehr ablegen und tauschen. Der Bauplan ist also fest.

Ebenfalls neu: Beim AirDrop können sich jetzt vier Spieler eine Lieblingswaffe mit eigenem Bauplan ausrüsten. Hier stehen jetzt fünf Speicherplätze zur Verfügung. Ihr könnt eure Waffen nach einem vorgegebenen Bauplan aufrüsten oder ebenfalls selbst die Aufsätze wählen. Pro Waffe sind maximal fünf Aufsätze möglich. Auch hier muss man sich ein wenig durch die Menüs klicken und sollte auf jeden Fall vor dem ersten Spiel alle wichtigen Waffen anpassen und ausrüsten.

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich die Änderungen im Spielmodus Battle Royale finde. Es ist jetzt definitiv schwieriger geworden, denn man spielt relativ häufig mit anderen Waffen. Und jede Waffe verhält sich anders. Demnach dauert es deutlich länger, bis man sich an eine Waffe gewöhnt hat.

Wie gesagt: Ich werde in den kommenden Wochen einen aktualisierten Battle Royale Guide veröffentlichen und noch einmal auf die Details eingehen. Ich benötige aber noch ein wenig Zeit, um alles auszuprobieren. Bis dahin gebe ich euch den Beipackzettel für die Saison 9 mit auf den Weg.

Call of Duty Mobile: Alle Neuheiten zur neuen Saison

Das Waffenschmied-System ist da! Spieler können jetzt bei der Anpassung ihrer Waffe aus über hundert Aufsätzen wählen! Gönnen Sie ihrer Lieblingswaffe ein neues Aussehen und Funktionsverbesserungen für ein völlig einzigartiges Spielerlebnis.

Jede Waffe verfügt über bis zu 9 Aufsatzplatze und es gibt über 50 Aufsätze und Waffen-Extras

Verdienen Sie Aufsätze, indem Sie Ihre Waffenstufe steigern

Legendäre und epische Waffen sind jetzt Baupläne. Baupläne sind Varianten der Basiswaffe, die bereits Uber verschiedene kosmetische Veränderungen und vorausgewählte Aufsätze verfügen. Diese Aufsätze sind bereits bei dem jeweiligen Bauplan ausgerüstet und müssen nicht über das Hochspielen der Basiswaffe freigeschaltet werden.

Seltene und ungewöhnliche Waffen gelten jetzt als Tarnungs-Option, die bei den Basiswaffen ausgerüstet werden können.

Die höchste Waffenstufe gilt für alle freigeschalteten Waffen und Baupläne des jeweiligen Typs. Kein langwieriges Hochspielen jeder einzelnen Waffe, die Sie haben!

Zeigen Sie Ihren eigenen Stil mit Talismanen, Stickern, Fadenkreuzen und freispielbare Tarnungen.

Speichern Sie Ihre selbst gestalteten Waffen, um sie in Ihren Ausrüstungen als angepasste Waffe auswählen zu können.

Zu kompliziert? Sehen Sie sich die empfohlenen Baupläne an. Die Unterschiede der Werte werden direkt beim Anpassen der Waffen angezeigt. Waffenwerte zeigen die tatsachliche Leistung der Waffe.

Ranglistenserie 6 läuft von 08.2020 bis 10.2020

Neue saisonale Ranglistenbelonnungen Neuer epischer Bauplan: QQ9 – Augenweide Neuer epischer Soldat: Tengu – Untoten-Kreuzzug Neuer epischer Rahmen: Bomber-Rahmen



Neuer Battle Pass ab 16. August verfügbar!

Neue Belohnungen im Premium-Battle Pass Neue epische Soldaten: Reznov & Nikto – Festung, Richtofen & Lev Kravchenko Neue epische Baupläne: Heli – Festung, Kilo-Geradezug-Waffe – Lazarus, QQ9 Trendsetter, Striker — Aeronaut Neue legendäre Visitenkarte: In Deckung Neue Objekte im „Kampfbereit“-Stil



Neue Belohnungen im kostenlosen Battle Pass

Neues Basis-Scharfschützengewenhr: Kilo-Geradezug-Waffe. Ein leichtes Scharfschützengewehr, das Feinde mit einem Schuss ausschalten kann.

Neue Punkteserie: Schildgeschütz. Ein manuell bedienbares, gepanzertes Geschütz, das auf den meisten Oberflächen eingesetzt werden kann.

Neue Event-Belohnungen

Neue Herausforderungen und Missionen mit neuen Belohnungen

Neue Primarausrüstung: Thermit. Haftet an allen Oberflachen und brennt nach dem Aufprall.

Neuer Soldat: Nikolai Belinski

Neue epische Baupläne: MSMC – Rosie, ICR-1 – Retro-Atomar

Neues Extra: Aufgedreht – Gönnen Sie sich schnelleren Primrwaffenwechsel und höheres Nachladetempo für Werfer (gilt nicht für Wechsel zur Pistole oder (Nahkampf).

MEHRSPIELER

Neuer vorgestellter Spielmodus

10vs10-Modus

Verfügbar für Team-Deathmatch, Herrschaft

Verfügbar auf Shipment 1944, Takeoff, Meltdown, Crossfire

Neue Karte

Der Call of Duty-Klassiker Shipment 1944 ist jetzt verfügbar! Sprinten Sie in diesem adrenalingeladenen Fanliebling durch Frachtcontainer.

Verfügbar für Team-Deathmatch, Herrschaft, Frei für alle, Stellung,

Feuergefecht, Schnellfeuer, 1v1, Abschuss bestätigt, 10v10-Team.

Weiteres

Trainingsmodus – Bewegliche Ziele und neue Herausforderung hinzugefügt.

Herrschaft: Der Eroberungsvorgang wird unterbrochen, wenn Spieler nicht im Zielbereich sind.

Herrschaft:Tunisia wurde für normalen MS aus der Herrschaft-Kartenliste entfernt.

entfernt.

entfernt. Stellung: Die nächste Stellung im Stellung-Modus wird auf der Karte angezeigt, kann aber erst erobert werden, wenn sie freigeschaltet wurde.

BATTLE ROYALE

Mit dem neuen Waffenschmied-System funktionieren die Waffen in Battle Royale jetzt genauso wie die Mehrspieler-Versionen. Spieler können ihre Waffen in BR-Ausrüstungen anpassen und modifizieren und aus Abwürfen erhalten. Halten Sie auf dem Schlachtfeld nach brandneuen Waffen mit verschiedenen Stilen und Aufsätzen Ausschau.

Neuer Abwurf

Spieler können jetzt modifizierte Waffen aus Abwürfen ausrüsten. Jeder Abwurf ermöglicht es vier Spielern, jeweils eine ihrer modifizierten Waffen aus ihrer Ausrüstung zu wählen (eine Waffe pro Spieler und Abwurf).

Neue Bereiche

Sehen Sie sich die vier neuen Bereiche in Battle Royale an: Radarbasis, Schlafsaal, Außenposten und Lager.

Neue Waffen

Neue Battle Royale-Waffen in allen Seltenheitsstufen. Je seltener eine Waffe ist, desto mehr Aufsätze gibt es. Aufsätze können nicht fallengelassen oder bei einer anderen Waffe ausgerüstet werden.

Neue Aufsätze

Werten Sie Ihre Battle Royale-Waffen mit Waffen-Mods auf. Es stehen mehr als 10 neue Mods zur Auswahl. Waffen-Mods können fallengelassen oder bei anderen Waffen ausgerüstet werden.

Neue Objekte

Panzerplatte: Stellt 50% der Panzerung wieder her. Reparieren Sie Ihre Weste mit Panzerplatten.

Munitionstypen passen jetzt zu den entsprechenden Waffenklassen.

VERBESSERUNGEN & OPTIMIERUNGEN

Menrspieler

Langstrecken-Schaden für die Kriegsmaschine erhöht, Feuerrate leicht erhöht, Warmlaufen nach Bewegungen leicht verlängert.

Ziehtempo für Sperber erhöht. Reichweite beim kürzeren Zurückziehen von Sperber erhöht.

Granaten-Wirkungsbereich für die Kriegsmaschine vergrößert. Schaden für steuernden Spieler verringert. Animation optimiert.

Annihilator-Nachladetempo nach dem Feuern verringert. Feuerrate leicht verringert.

Wirkungsbereich von Schwerkraftstacheln erheblich verringert.

Molotowcocktail gilt jetzt als Primärausrustung.

Schaden von Molotowcocktail erheblich erhöht.

Name und Modellbezeichnung für Katana aktualisiert.

Der Einsatz von Tarnhelikopter und Cluster-Schlag aktiviert einen einmaligen Drohnen-Kartenscan und deckt die aktuellen Positionen von Feinden auf.

Optimierte Nachlade-Animation.

Optimierte Schussanimation.

Optimierte Grafik und optimiertes Verhalten bei Laservisier-Aufsätzen.

Optimierte Bolzen-Rückzug-Animation bei Geradezug-Scharfschützengewehren.

Höheres Zeitlimit für Trupp-Auffüllung wahrend Ranglisten-Mehrspieler-Spielen.

Problem behoben, durch das der SMRS und die Kriegsmaschine durch Wände schießen konnten.

Problem behoben, durch das die Drohne feindliche Bewegungen statt der feindlichen Positionen angezeigt hat.

Problem behoben, durch das das Sichtfeld des Spielers bei Verwendung eines Katanas eingeengt wurde.

Problem behoben, durch das Spieler sich nicht Ducken oder hinlegen konnten

Problem mit falschen Modellen in Angriff der Untoten behoben.

Battle Royale

Poltergeist: Verbesserte Unsichtbarkeit für die ersten 2 Sekunden nach der Aktivierung von Aktivtarnung, ungeachtet der Entfernung.

Fallenmeister: Schaden und Verlangsamungseffekt beim elektrischen Stolperdraht verringert.

Die erste Sicherheitszone erscheint nun früher und schrumpft langsamer. Spieler haben mehr Zeit, die erste Sicherheitszone zu erreichen.

Optimierte Grafikeffekte für Wasser. Wasser-Reflektionen sind bei sehr hoher Grafikqualität verfügbar.

Seitenpanzerung des Panzers verringert. Geschoss-Flugbann des Panzers angepasst.

Der Panzer ist jetzt mit einem elektronischen Thermalbildsystem ausgestattet

Panzerabwurf ist jetzt ein zufälliges Event.

Bereichsnamen sind beim Springen sichtbar. Bereichsnamen mit besserer Beute Sind orangefarben angezeigt.

Optimierte Physik beim Anfahren von Personen mit Fahrzeugen.

Optimierte Charakterbewegungs-Animation.

Optimierte Leiterklettern-Animation.

Optimierte Spieleranimation bei Bewegungen entlang Mauern.

Optimierte Gesundheits- und Panzerungs-Anzeige.

Neue Eröffnungs-Animation beim Flugzeugabsprung.

Neue Rüstungsdurchschlag-Darstellung.

Neue Audio-Hinweise fuü Flugzeugabsprung.

Problem mit Panzer-Einstiegen in unzugänglichen Bereichen behoben.

Problem behoben, durch das Objektmodelle manchmal verschwanden.

Problem behoben, durch das für Schussmarkierungen auf dem Kompass die falsche Richtung angegeben wurde.

Problem behoben, durch das die Audioausgabe unterbrochen wurde.

Ranglistenspiele

Optimierte Punkteberechnungslogik für Ranglisten-Mehrspieler.

Optimierte Spielersuche-Logik für Ranglisten-Mehrspieler.

Optimierte Spielbericht-Details.

Spieler mit Rang-Schutz verlieren nach einer Niederlage weniger Punkte.

Neue Truppansicht beim Laden eines Spiels.

Optimierte Punkteberechnungslogik für Ranglisten-Battle Royale.

Optimierte Spielersuche-Logik für Ranglisten-Battle Royale.

Neue Spielbericht-Anzeige.

Neue Animation beim Erreichen eines Rangs nach Pro I.

Problem behoben, durch das Spieler mit Rang-Schutz mit niedrigerem Rang angezeigt wurden.

System

Spieler können die meisten Waffen, Extras, Operator-Fertigkeiten und Punkteserien vor Stufe 55 freischalten.

ICR-1, Cordite, HVK30, GKS, KN-44, Locus, Pharo, KRM26e2, HBRa3, Schlachtschiff und Razorback sind jetzt Spielerstufen-Belohnungen. Andere Basiswaffen können durch den Abschluss von Herausforderungen im Waffenschmied-System oder über den kostenlosen Battle Pass freigeschaltet werden