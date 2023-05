Camping.info: Nun auch über 18.000 Stellplätze für Wohnmobil und Co. gelistet

Sommerzeit ist Reisezeit. Immer beliebter wird dabei das Campen, sei es mit Zelt und Schlafsack, oder auch etwas luxuriöser mit Wohnmobil oder Wohnwagen. Das Portal camping.info bietet interessierten Campern und Camperinnen und solchen, die es werden wollen, viele Infos zu passenden Plätzen in ganz Europa, Bewertungen und mehr.

Seit 2021 bietet das Online-Portal auch eine gleichnamige iOS- und iPadOS-App (App Store-Link) an. Seitdem hat sich in der Info-App für Campingplätze einiges getan. Der Download der Anwendung für iPhones und iPads ist grundsätzlich kostenlos und finanziert sich nach einer siebentägigen Gratis-Testphase über ein Premium-Abo, das pro Jahr 9,49 Euro kostet.

Aufgrund der steigenden Beliebtheit des Campens sind viele Plätze, gerade im Hinblick auf die kommende Sommersaison, oft schon im Frühjahr ausgebucht. camping.info will Abhilfe bei der Suche und Buchung von noch freien Camping- und Stellplätzen schaffen: Man bietet europaweit über 23.000 Campingplätze und – ganz neu seit Mai 2023 – zusätzlich mehr als 18.600 Stellplätze an. So gibt es eine noch größere Auswahl von über 40.000 Plätzen bei der Suche und Buchung des nächsten Reiseziels.

Live-Verfügbarkeitsanzeige für spontane Camping-Urlaube

Ob am Meer, am See, besonders gut bewertet für Camping-Fans mit Hund oder für den Urlaub mit Zelt: Die zahlreichen Filtermöglichkeiten und die rund 250.000 echten Bewertungen der camping.info-App sorgen dafür, dass alle genau den Platz finden, der am besten zu den eigenen Urlaubsvorstellungen passt. Neben den Rezensionen der Reisenden erhält man mit ausführlichen Beschreibungen sowie Fotos und Videos bereits bei der Planung auf dem Handy einen umfassenden und besonders authentischen Platzeindruck.

Wer in der App seinen gewünschten Reisezeitraum eingibt, dem werden alle in diesem Zeitraum noch freien, buchbaren Plätze angezeigt. Ob für ein langes Wochenende an der Ostsee oder den Sommerurlaub am Gardasee: Mit wenigen Klicks haben Nutzer und Nutzerinnen die Möglichkeit, noch verfügbare Plätze in der Listen – oder Kartenansicht zu finden und dann per App direkt zu buchen. Darüber hinaus gibt es Offline-Kartenmaterial, einen Entdecker-Bereich mit Routen- und Reisetipps, eine Favoritenliste mit gespeicherten Lieblingsplätzen und eine In-App-Navigation direkt zum ausgewählten Platz. camping.info erfordert zur Installation mindestens 83 MB an freiem Speicherplatz und kann ab iOS bzw. iPadOS 12.1 oder neuer geladen werden.