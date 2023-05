CarPlay: Ford schließt sich Absage von General Motors nicht an

Apples CarPlay ist in mehr als 800 in den USA verkauften Fahrzeugmodellen verfügbar. Erst kürzlich fügte Apple im Rahmen einer Aktualisierung der Liste der unterstützten Modelle zahlreiche Fahrzeuge der Jahrgänge 2023 und 2024 hinzu.

Auf einen großen Automobilhersteller wird Apple allerdings in Zukunft verzichten müssen: General Motors hatte im April angekündigt, CarPlay in zukünftigen Elektrofahrzeugen zu Gunsten seiner eigenen, in Zusammenarbeit mit Google entwickelten Software-Plattform auslaufen zu lassen. Die Entscheidung führte angesichts der immensen Popularität von CarPlay zu Kritik der Kundschaft. General Motors beharrt allerdings auf den eigenen Plänen und erklärte in einem Interview, man baue ein „ganzheitlich integriertes“ Betriebssystem mit einer „stark verbesserten Navigations- und Ladeerfahrung für zukünftige Elektrofahrzeuge“.

Anders sieht es offenbar beim Hersteller Ford aus. Ford-CEO Jim Farley hat angedeutet, dass sein Unternehmen die Unterstützung für Apples CarPlay in den von ihm hergestellten Fahrzeugen nicht einstellen wird. Er sagte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, die Entscheidung sei leicht gefallen, da die Mehrheit der Ford-Kundschaft Apple-Produkte besitze.

At #WSJFuture Ford CEO @JimFarley talked to @JoannaStern about two camps in the car software OEM game today and why Ford is staying out of the content business.

„70% of our Ford customers in the US are Apple customers. Why would I go to an Apple customer and say good luck?“ pic.twitter.com/cXcUjW0qth

— WSJ Live Journalism (@WSJLive) May 3, 2023