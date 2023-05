Airbnb: Neue Raumvermietungs-Option mit mehr Details zu Hosts und ihrem Zuhause

Das Gastgeber-Portal Airbnb (App Store-Link), bei dem sich privat vermietete Ferienwohnungen, -Zimmer und ganze Häuser finden, will laut eines neuen Blogbeitrags (https://news.airbnb.com/2023-summer-release/) verstärkt auf die sogenannte „Zimmer“-Option, nämlich ein Zimmer im Haus einer gastgebenden Person zu mieten, setzen. Im Blog kündigte man gestern an, dass man eine neue „Zimmer“-Kategorie einführt, in der nun mehr Details über den Gastgeber bzw. die Gastgeberin, wo man untergebracht ist, angezeigt werden.

Auf der Website und in der App von Airbnb kann man nun die Registerkarte „Zimmer“ auswählen, um eine Liste aller verfügbaren Zimmer an dem Ort zu sehen, an dem man wohnen möchte. Jedes Angebot verfügt über einen leicht zugänglichen „Gastgeber:innen-Pass“, der auch ein Foto des Hosts beinhaltet. Wenn man den Pass anklickt, erhält man weitere Informationen, darunter Bewertungen, Rezensionen und wie lange die Person schon etwas bei Airbnb anbietet. Außerdem lässt sich erfahren, was die Interessen, Beruf, Haustiere, Besonderheiten des Hauses oder die Art der zubereiteten Speisen sind.

In den Gastgeberpässen erfährt man auch, ob die gastgebende Person die Identität, E-Mail-Adresse und Telefonnummer bei Airbnb bestätigt hat. Das Unternehmen weist darauf hin, dass jedes Zimmerangebot Informationen darüber enthält, ob die Schlafzimmertür ein Schloss hat, ob die Badezimmer gemeinsam genutzt werden oder privat sind, und ob neben dem Host noch weitere Personen in der Wohnung übernachten werden.

Airbnb reagiert mit dieser Änderung auf das „derzeitige wirtschaftliche Umfeld“ und vermarktet Zimmer als eine günstigere Art zu reisen. Nach Angaben des Unternehmens sind mehr als 80 Prozent der Privatzimmer für weniger als 100 USD pro Nacht buchbar, während der Durchschnittspreis für ein Zimmer bei etwa 67 USD pro Nacht liegt. Nach Angaben von Airbnb sind derzeit rund eine Million Privatzimmer in der Registerkarte „Zimmer“ verfügbar.

„Die Änderungen scheinen auch eine Reaktion auf die Kritik zu sein, die Airbnb wegen der steigenden Preise und der manchmal unverschämten Aufgabenlisten und Reinigungspflichten der Gastgeber erhalten hat, was einige User dazu veranlasst hat, sich stattdessen für einen Hotelaufenthalt zu entscheiden. Mit diesem Update kehrt Airbnb zu seinem preiswerteren und persönlicheren Ansatz zurück, mit dem es gestartet ist.“

So berichtet The Verge über den neuen Vorstoß von Airbnb. Letzteres nimmt neben der Einführung der „Zimmer“-Kategorie weitere Änderungen vor, darunter verbesserte Filter, mit denen sich ganz einfach zwischen Zimmern, ganzen Häusern und allen Angeboten wechseln kann. Außerdem gibt es einen neuen Preisfilter, mit dem man deutlich sehen kann, wie viele Angebote in der ausgewählten Preisklasse angeboten werden.

Airbnb zeigt jetzt auch transparentere Preisinformationen an, so dass man jetzt in den Suchergebnissen, auf den Karten, auf den Angebotsseiten und bei Verwendung des Preisfilters sehen kann, wie viel ein Aufenthalt mit Gebühren (vor Steuern) kostet. Zudem sorgt man für mehr Transparenz bei den Anweisungen zum Auschecken und wird die Anweisungen des Hosts zum Auschecken auf den Angebotsseiten anzeigen. Personen können außerdem Airbnb über „überzogene Anforderungen“ informieren, wenn Sie eine Bewertung abgeben. Im Zuge dessen will der Anbieter auch Angebote mit „wiederholten niedrigen Bewertungen aufgrund unangemessener Aufgaben“ von der Plattform entfernen. Die neuen Funktionen werden seit gestern weltweit in den Apps und der Webansicht von Airbnb verfügbar gemacht.

Habt ihr schon einmal eine Unterkunft über Airbnb gebucht? Wenn ja, wie waren eure Erfahrungen mit der Plattform? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.