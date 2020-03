Controller für HomeKit bekommt verbesserte Backup-Funktion

HomeKit ist eine feine Sache. Der Smart Home Dienst von Apple bietet nicht nur die Unterstützung eines Sprachassistenten, sondern bietet dank der Automationen auch tolle Möglichkeiten, die Geräte der verschiedenen Hersteller zu kombinieren.

Um HomeKit wirklich auszureizen, muss man allerdings auf Drittanbieter-Apps setzen. Eine ziemlich interessante Lösung ist Controller für HomeKit (App Store-Link), eine App aus deutschsprachiger Entwicklung. Die Basis-Version kann kostenlos auf iPhone und iPad geladen werden, die Premium-Version gibt es als 9,99 Euro teuren In-App-Kauf.

Mit der neuen Version bietet Controller für HomeKit eine verbesserte Backup-Funktion mit den folgenden Highlights an:

Erstelle vollständige Backups deines Hauses oder wähle individuell Automationen / Szenen für ein partielles Backup aus.

Stelle individuelle Teile einzeln wieder her oder benutze den Wiederherstellungsprozess mit individuellen Schritten.

Synchronisiere deine Backups mittels iCloud Dateien oder speichere sie lokal auf deinem Gerät.

An diesem Update ist laut Angaben des Entwicklers sechs Monate lang gearbeitet worden und es ermöglicht wirklich praktische Funktionen, insbesondere natürlich für größere HomeKit-Installationen. Und noch dazu ist man auf der sicheren Seite, was einen möglichen Verlust der Konfiguration anbelangt.

Der Entwickler selbst empfiehlt beispielsweise, für verschiedene Jahreszeiten einzelne Backups anzulegen – schließlich sind in einem Smart Home oftmals im Sommer und Winter andere Einstellungen notwendig, die man so nicht alle per Hand ändern muss. Denkbar wäre auch ein Backup für die Zeit, in der man im Urlaub ist. Dann könnte die Heizung auf Sparflamme laufen, die Rolladen früher schließen oder automatische Lichtschaltungen eine Anwesenheit simulieren. Vor der Abfahrt lädt man einfach die gewünschten Einstellungen aus einem Backup, nach der Rückkehr stellt man aus einem anderen Backup wieder die normalen Einstellungen her.