Corona: RKI-App mit über 500.000 Nutzern, Bundesregierung nennt weitere Details

Anfang April hat das Robert Koch-Institut die Applikation Corona-Datenspende (App Store-Link) ins Leben gerufen. Die Gratis-App für iPhone und iPad soll bei der Eindämmung der aktuellen COVID-19 Pandemie helfen. Ihr könnt auf freiwilliger Basis Daten von Fitnessarmbänder oder Smartwatches zur Verfügung stellen. Zusätzlich verweisen wir auf unseren Artikel „Datenspende-App vom RKI: Chaos Computer Club äußert harsche Kritik„.

Weitere Informationen zur App liefert das RKI nun selbst. Man gibt an, dass sich bisher schon 509.532 Menschen entschieden haben ihre Daten mit dem Institut zu teilen – und diese Zahl übertrifft die Erwartungen. In den entsprechenden Blog-Beiträgen möchte das RKI aufzeigen, was mit den Daten gemacht wird und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse daraus gezogen werden.

Unter anderem gibt es eine Ruhepulskarte, ebenso könnt ihr die regionale Verteilung einsehen. Im Mittel gibt es pro Landpreis 1264 App-Nutzer. Des Weiteren will das RKI mithilfe der Datenspenden eine Fieberkarte für Deutschland berechnen. Diese Karte soll auf Landkreisebene und täglich aktualisiert abschätzen, ob in einer Region überdurchschnittlich viele Menschen Fieber haben.

Contact Tracing: Weitere Informationen zur App

Die Corona-App der Bundesregierung ist in Arbeit. Doch ganz so einfach ist die Umsetzung nicht. Im neusten Beschluss der Bundesregierung werden nun weitere Details genannt.

Der Beschluss im Wortlaut:

Zur Unterstützung der schnellen und möglichst vollständigen Nachverfolgung von Kontakten ist der Einsatz von digitalem „contact tracing“ eine wichtige Maßnahme. Der Bund hat für die Entwicklung der entsprechenden App inzwischen entschieden, einen dezentralen Ansatz zu verfolgen und den Einsatz dieser App durch die Bürgerinnen und Bürger nach dem Prinzip der „doppelten Freiwilligkeit“ zu ermöglichen. Das bedeutet, dass die europäischen und deutschen Datenschutzregeln strikt eingehalten werden und lediglich epidemiologisch relevante Kontakte der letzten drei Wochen anonymisiert ausschließlich auf dem Handy des Benutzers ohne die Erfassung des Bewegungsprofils gespeichert werden. Darüber hinaus soll nicht nur der Einsatz der App auf Freiwilligkeit basieren, sondern auch eine mögliche Datenweitergabe an das RKI zur Optimierung der App und für die epidemiologische Forschung soll nur freiwillig erfolgen. Gibt ein Bürger diese Daten nicht frei, hat das keinen negativen Einfluss auf seine Nutzungsmöglichkeiten der App. Die App wird transparent „open source“ bereitgestellt. Sobald eine breit einsetzbare Anwendungssoftware (App) vorliegt, wird es darauf ankommen, dass breite Teile der Bevölkerung diese Möglichkeit nutzen, um zügig zu erfahren, wenn sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten, damit sie schnell darauf reagieren können. Bund und Länder werden dazu aufrufen.

Für weiterführende Informationen zur geplanten Corona-App, klickt euch in diesen Artikel der Bundesregierung. Hier wird noch einmal erklärt, warum wir eine sogenannte Corona-App benötigen, wie die App funktioniert und wie sicher die App ist.