Detektiv-Spiel „Cluedo“ kostet nur noch 99 Cent statt 3,99 Euro

Ihr wollt ein bisschen rätseln? Dann werft doch einen Blick auf Cluedo (App Store-Link). Das iOS-Spiel ist heute reduziert und kostet nur noch 99 Cent statt 3,99 Euro. Der Download ist 1,4 GB groß und mit 4,5 Sternen bewertet.

Die Beschreibung des Spiels im App Store trifft die Geschichte von Cluedo bereits sehr gut. „Eine riesige Villa… ein kaltblütiger Mord… eine illustre Ansammlung verdächtiger Personen. Verbringe mit Fräulein Gloria, Oberst von Gatow, Baronin von Porz, Herrn Grün, Doktor Orchidee und Professor Bloom eine Nacht voller Mord und Geheimnisse in der Tudor-Villa.“

In eben dieser Tudor-Villa ist etwas Schreckliches geschehen: Professor Schwarz wurde eiskalt ermordet. In Frage kommen nur die weiteren sechs Anwesenden. Wer hat den Mord begangen, in welchem Raum, und vor allem, mit welcher Waffe? Mit Hilfe eines virtuellen Würfels bewegt man sich in der Villa umher, hat die Verdächtigen auszumachen und dann die entscheidenden Fragen zu stellen. Ein spezieller Beweiszettel, mit dem Notizen gemacht und Verdächtige ausgeschlossen werden können, hilft dabei, den Täter zu finden – und das natürlich vor allen anderen Mitspielern.

A propos Mitspieler: Cluedo kann allein gegen bis zu fünf weitere Computergegner in drei Schwierigkeitsstufen absolviert werden, zusätzlich kann man in einem Mehrspielermodus an einem Gerät spielen oder online Freunde herausfordern. Cluedo bietet zusätzliche In-App-Käufe an, über die man neue Designs oder neue Charaktere erhalten kann – das ist definitiv kein Muss.