Die Highlights der Woche: Kurztrip zur Intersolar nach München

Am Montag feiert ein bekanntes Smart Lock aus Österreich seinen zehnten Geburtstag, ich durfte daher in der vergangenen Woche in Graz vorbei schauen. Aber keine Sorge: Ich habe etliche Videos aufgenommen und werde euch in den nächsten Tagen noch einiges davon zeigen. Meine Mitbringsel aus dem Nuki-Hauptquartier könnt ihr ja schon gewinnen.

Auf dem Weg von Bochum nach Graz lag München quasi direkt auf dem Weg. Dort fand in der letzten Woche eine der größten Solar-Messen überhaupt statt. Ich habe die Chance genutzt und habe einen Nachmittag für euch auf der Intersolar verbracht und mir einige Sachen angesehen.

Aufgrund der leider nicht ganz so passenden Flugzeiten bzw. der irrsinnigen Preise für die guten Zeiten war ich leider nur ein paar Stunden auf der Messe. Ich konnte die Zeit aber nutzen, um bei Ecoflow, Anker, Zendure und Jackery vorbei zu schauen. Alle vier haben in diesem Jahr neue Balkonkraftwerk-Systeme mit Speicher auf den Markt gebracht.

Genau die habe ich mir auf der Messe noch einmal genauer angesehen und im Detail erklären lassen. Anker startet beispielsweise bald eine Box, mit der man bis zu vier Solarbank 3 Pro zu einem System verbinden kann. Das hat dann mit einem Balkonkraftwerk wirklich nichts mehr zu tun.

Neues aus dem Hueblog

Nicht ganz so viel Zeit blieb bei der ganzen Reiserei für mein kleines Hobby, den Hueblog übrig. Gerade einmal drei News konnte ich in dieser Woche für euch schreiben. Unter anderem kümmert sich der Hersteller weiter um die Verbesserung der Hue Secure Kameras. Es gab ein Firmware-Update speziell für die drahtlose Version mit Akku. Zudem sitze ich auf einer ziemlich heißen News, bei der ich noch nicht ganz genau weiß, wann ich sie bringen soll: Lieber noch etwas mehr recherchieren und Details herausfinden oder direkt veröffentlichen?

Alle Top-Themen der Woche im Überblick