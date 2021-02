Die Top-Themen der Woche: Neue Macs und neues Zubehör

Dass Apple in diesem Jahr neue Macs veröffentlichen wird, darüber müssen wir nicht groß diskutieren, denn immerhin steht der Wechsel zu den eigenen ARM-Prozessoren an. Laut dem stets gut informierten Jon Prosser (Fotoquelle) soll der nächste iMac in fünf verschiedenen Farben auf den Markt kommen, genau wie zuletzt das iPad Air. Fast noch spannender finde ich aber den neuen alleinstehenden Rechner, den Prosser vermutet: Ein Art Mac mini Pro, angelehnt an das Design des alten G4 Cube. Hier hätte man als Nutzer dann die freie Wahl des Displays, aber trotzdem eine extreme Performance.

Bereits zu laufen gibt es den Belkin Boost Charge Pro 3-in-1 Wireless Charger mit MagSafe. Das ist ein Ladegerät für das iPhone 12 mit MagSafe, die Apple Watch sowie AirPods mit kabellosem Ladecase. Mein Kollege Frederick hat das Zubehör getestet und sagt: „Es ist ein sehr hochwertiges Ladegerät, das meiner Meinung nach sehr schlicht und hübsch ist und zugleich viel Power für alle Geräte liefert. Der Preis ist typisch für Belkin, allerdings gibt es hier auch richtig gute Qualität.“

Ebenfalls neu auf dem Markt sind die Melomania Touch von Cambridge Audio, eine Alternative zu den AirPods Pro. Auch hier haben wir einen Testbericht für euch vorbereitet, in dem ihr weitere Infos erhaltet. In dieser Woche haben wir den Spieß ja auch einmal umgedreht und euch die Arlo Video Doorbell testen lassen. Sollten wir solche Leser-Tests häufiger starten?

Alle Top-Themen der Woche im Überblick