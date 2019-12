Donut County: Skurriles Physik-Rätsel erstmals günstiger kaufen

Im August 2018 ist Donut County (App Store-Link) im App Store erschienen. Damals haben wir euch das leicht verrückte Spiel ausführlich vorgestellt und es zudem in unsere Favoriten des Monats aufgenommen. Heute könnt ihr das Spiel nach rund eineinhalb Jahren erstmals günstiger kaufen: Der Preis ist von 5,49 Euro auf 2,29 Euro gefallen.

Warum das Spiel so verrückt ist, solltet ihr spätestens nach einem Blick auf die Beschreibung feststellen können: „Donut County ist ein geschichtenbasiertes Physik-Rätselspiel, in dem du ein ständig wachsendes Loch im Boden spielst.“ Gesteuert werden die ferngesteuerten Müllklaulöchern von Waschbären, die so die Stadt erobert haben. Okay?

Ein Waschbär richtet in Donut County großes Unheil an

Leider unterläuft der Hauptfigur ein kleiner Fehler, denn irgendwann landet der Waschbär in einem seiner eigenen Löcher und damit in der 999 Meter tiefen Unterwelt, in der er nicht nur auf einige Bewohner aus Donut County, sondern auch auf seine beste Freundin Mira trifft, die natürlich alles andere als begeistert sind.

Donut County ist dabei immer wieder für Überraschungen gut. In jedem Level des Physik-Puzzle startet man als kleines Loch und muss zunächst kleinere Objekte verschlingen, um so immer weiter zu wachsen und die komplette Landschaft verschwinden zu lassen. Was passiert, wenn man dabei auf eine Hühnerfarm mit zahlreichen Schlangen trifft? Oder einen kleinen See voller Wasser? Genau das gilt es während des Spiels herauszufinden.

In Donut County gibt es keine Werbung und keine In-App-Käufe. Updates gibt es jedoch auch nicht mehr. Ob die Entwickler hier neue Inhalte planen, is ungewiss. Dezember letzten Jahres gab es die letzte Aktualisierung. Werft abschließend noch einen Blick in den Trailer.