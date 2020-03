Dr. Panda Ice Cream Truck 2: Kinder verwalten ihre eigene tropische Eisdiele

Kinder lieben Eis, und das in verschiedensten Sorten und Varianten. Nur zu gerne werden die Kleinen dabei selbst kreativ und hantieren mit Saucen und Streuseln herum, um ihre eigene Kreation danach genüsslich und mit allerhand klebrigen Fingerchen zu verzehren. Wer auf letzteres verzichten möchte, kann ab sofort die neue Dr. Panda Ice Cream Truck 2 (App Store-Link) App aus dem deutschen App Store laden. Dafür wird neben iOS 10.0 oder neuer auch etwa 185 MB an freiem Speicherplatz benötigt.

Zum Preis von 3,49 Euro bekommt man einen eigenen Eiswagen spendiert, der die Kinder in das tropische Paradies der Bananeninsel befördert. Dort warten allerhand tierische Kunden auf die Kleinen, die bestimmte Vorlieben haben und ihren Traum-Eisbecher haben möchten. „Schaufle, wirble und mische die verschiedene Sorten wie leckerer Vanille, Cola und Schokolade bis hin zu völlig abgefahrener Seife und Käse“, heißt es von den Machern im App Store.

Über 40 Sorten Eis und 15 Eistüten

Die eigenen Kreationen können in den weiteren Schritten mit zahlreichen Dekorationen, Süßigkeiten, Keksen, Schokolade, Zuckerguss und mehr garniert werden und werden dann den tierischen Kunden vorgesetzt. Die kleinen Spieler können die Eisdielen-Gäste mit den Eiskreationen füttern und ihre Reaktionen darauf sehen. Natürlich bezahlen die Eisliebhaber auch und erlauben es dem Kind so, nach und nach Belohnungen mit weiteren Leckereien freizuschalten.

Insgesamt gibt es in Dr. Panda Ice Cream Truck 2 über 40 Sorten Eis, 15 Eistüten und 15 Muster zu entdecken und miteinander zu kombinieren. Und das alles funktioniert auch offline, so dass die Neuerscheinung eine gute Beschäftigung für die nächste Reise sein kann. Das Team von Dr. Panda hat außerdem großen Wert darauf gelegt, dass die kostenpflichtige App auf jegliche Werbung verzichtet. So können die kleinen Eiswagen-Besitzer sich voll und ganz ihren hungrigen Kunden widmen.