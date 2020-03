Dandara Trials of Fear Edition: Preisgekrönter 2D-Platformer mit neuen Leveln

Die Entwickler von Raw Fury bezeichnen ihren neuen Titel im App Store als „Bestes Indie-Reaktionsspiel“. Dandara Trials of Fear Edition (App Store-Link) ist ab sofort als Premium-Download zum Preis von 2,29 Euro im deutschen App Store verfügbar und benötigt zur Einrichtung auf dem iPhone, iPad oder Apple TV mindestens iOS 10.0 oder neuer sowie 1,1 GB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für das Spiel bereits vorhanden.

Vorab wichtig zu wissen: Dandara Trials of Fear ist eine neue inhaltliche Erweiterung für Dandara und kann von Nutzern, die das Originalspiel besitzen, kostenlos geladen werden. Die neuen Inhalte werden mit dem Update auf Version 1.1.9 zur Verfügung gestellt und von den brasilianischen Indie-Entwicklern von Long Hat House kreiert. „Es ist ein Remake, das riesige Mengen an Inhalten hinzufügt und alle Teile des Originalspiels verbessert“, erklären die Macher in einer Mitteilung an uns.

Auch für andere Spielplattformen verfügbar

In Dandara befindet man sich in einer Gesellschaft, die kurz vor dem Zusammenbruch steht und deren Bürger unterdrückt und einsam sind. Der Spieler ist derjenige, der das Kräfteverhältnis der Welt auf den Kopf stellen kann. „Willkommen in einem einzigartigen 2D-Metroidvania-Plattformspiel voller geheimnisvoller Kreaturen und grenzenlosen Erforschungen“, so die Entwickler im App Store. „Trotze der Schwerkraft, indem du über Böden, Wände und Decken springst. Erkunde verborgene Mysterien und Geheimnisse der Salzwelt sowie ihre vielfältigen Charaktere. Stärke Dandara für das Überleben und den Kampf gegen Gegner, die sie unterdrücken wollen.“

Die neueste Kooperation zwischen Long Hat House und Raw Fury wird neben iOS und Android auch für die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation, Xbox One, Windows und macOS erscheinen. Wenn ihr noch weitere Entscheidungshilfen benötigt, könnt ihr euch abschließend den offiziellen YouTube-Trailer zu Dandara Trials of Fear Edition ansehen, den wir euch unter dem Artikel eingebunden haben.