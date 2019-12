Elago Original und Slim Fit: Zwei Silikoncases für die AirPods Pro im Angebot

Zu Weihnachten werden sicher die ein oder anderen AirPods Pro unter dem Tannenbaum gelegen haben. Auch wenn das stilvolle weiße Case ein Blickfang ist, dürfte es viele Nutzer geben, die Wert auf Komfort und Schutz legen. Für solche Zwecke eignen sich dann optionale Schutzcases, die es auch von Unternehmen wie Elago gibt. Letztere Firma ist uns vor allem für die witzigen Apple Watch Stands in Form von Retro-Macs bekannt.

Aktuell gibt es bei Amazon die Elago Original und Elago Slim Fit Silikoncases für die AirPods Pro mit einem kleinen Rabatt zu kaufen. Solltet ihr also das Bedürfnis haben, eure neuen InEars entsprechend schützen zu wollen, sind diese Schutzhüllen keine schlechte Idee. Dank verschiedener Farboptionen kann man den AirPods Pro darüber hinaus auch einen neuen Anstrich verpassen und farbliche Akzente setzen.

Integrierter Staubschutz für den Lightning-Port

Die beiden Silikoncases unterscheiden sich unabhängig von ihrer Farbauswahl allein durch die Dicke des Materials: Das Original Case (Amazon-Link) ist etwa 2 mm dick, das Slim Fit Case (Amazon-Link) verfügt über eine Materialdicke von 1 mm. Je nachdem, wie viel Schutz man möchte, kann man sich für eine der beiden Varianten entscheiden. Auf jede Variante bietet Amazon derzeit mittels eines Gutscheins einen Rabatt von 1 Euro. So zahlt man beispielsweise für das schwarze Elago Original Case derzeit nach Einlösen des Rabatts nur 4,94 Euro, auch Modelle mit zusätzlichem Karabiner sind vorhanden.

Beide Case-Varianten bestehen aus zwei getrennten Silikonschalen für Case und Deckel, die über das Ladecase gezogen werden. An der Unterseite gibt es darüber hinaus einen Schutz für den Lightning-Port des Cases, so dass auch dieser vor eindringendem Staub oder Schmutz geschützt ist. Auch mit angelegtem Silikoncase lässt sich ein Blick auf die Ladestands-LED an der Frontseite werfen und die Kopfhörer weiterhin kabellos laden. Ich habe seit einigen Wochen das Elago Original Case in Dunkelblau mit einen AirPods Pro im Einsatz und bin bisher sehr zufrieden. Solltet auch ihr eines der Cases vergünstigt erhalten wollen: Die Rabattaktion gilt laut Amazon noch bis zum 10. Februar 2020.

5 Bewertungen elago Original Silikon Hülle Case Cover... 【PERFEKTE PASSFORM】 Dank des präzisen Ausschnittes, können Sie das Case immer öffnen, ohne Störung.

【SCHUTZ】 Die Hülle ist aus hochwertigem Silikonmaterial hergestellt, um Ihr AirPods Pro Ladecase vor Kratzern und äußeren Einflüssen zu schützen. Die Staubschutzkappe verhindert den...