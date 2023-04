Energiza Pro: Neue App zum schonenden Laden des MacBook-Akkus

Gerade MacBook-User wie ich, deren Apple-Rechner die meiste Zeit am Netzteil angeschlossen und über einen externen Monitor verwendet wird, profitieren von Apps wie Energiza, das seit kurzem mit erweiterten Funktionen als Energiza Pro auf der Website des Entwicklerteams von Appgineers zum Download bereitsteht. Die Basisversion der App ist weiterhin gratis nutzbar, die Pro-Variante kann entweder in einem Monats- bzw. Jahresabo zu Preisen von 1,38 Euro/Monat bzw. 9,25 Euro/Jahr, oder auch als Einmalkauf für 18,52 Euro erworben werden. Je nach Kaufoption lässt sich Energiza Pro auf zwei bis fünf Macs installieren.

Grundsätzlich hat der Akku jedes MacBooks hat eine begrenzte Lebensdauer. Ein Grund für eine schnelle Abnutzung ist, dass der Akku ständig hoch aufgeladen wird, wenn das MacBook über einen längeren Zeitraum mit einem Netzteil verbunden ist. Mit Energiza kann man in diesem Fall den Ladevorgang des Akkus selbst steuern: Es lassen sich individuelle Ladegrenzen festlegen und hohe Ladezustände verhindern. Außerdem kann eine untere Ladegrenze festgelegt werden, anstatt sofort mit dem Laden zu beginnen, sobald das MacBook an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist. Sobald der Batteriestand unter diesen Grenzwert fällt, wird die Batterie wieder aufgeladen.

Apple verfolgt die gleiche Idee mit der Option „Optimiertes Laden der Batterie“ in den Systemeinstellungen von macOS. Wenn das MacBook über Nacht aufgeladen wird, wird der Ladevorgang auf 100 Prozent verschoben und nur bis 80 Prozent geladen, bis man das Gerät wieder im Akkubetrieb benötigt. Leider ist diese Funktion von Apple nur von begrenztem Nutzen, wenn das MacBook die meiste Zeit an ein Ladegerät angeschlossen ist. An dieser Stelle kommt Energiza ins Spiel! Mit Energiza kann man eine dauerhafte Ladegrenze von beispielsweise 60 bis 80 Prozent festlegen und nur dann auf 100 Prozent aufladen, wenn man die volle Kapazität wirklich benötigt.

Darüber hinaus bietet Energiza Pro auch die Möglichkeit, nicht nur den Ladevorgang des MacBook-Akkus zu steuern, sondern auch das Entladen jederzeit mit einem Tastendruck zu starten. Letzteres erfordert einen Apple Silicon M1-Chip oder neuer. Vielleicht weiß man, dass man das MacBook für den Rest des Tages nicht mehr aufladen kann: Dann genügt ein Tastendruck, und nach einer kurzen Zeit hat man einen voll geladenen Akku.

Benachrichtigungen und optische Menüleisten-Anpassung

Weiterhin hält Energiza Pro auch ein umfassendes Akku-Monitoring bereit: Es lassen sich typische Informationen wie der Ladezustand, aber auch nützliche Informationen über den Zustand und die verbleibenden Zyklen sowie die Batterietemperatur abrufen. Energiza liefert auch Informationen über die verbleibende Zeit, bis der Akku vollständig aufgeladen oder leer ist, je nachdem, ob man mit einem Ladegerät oder mit dem Akku arbeitet. Zudem gibt es nützliche Informationen über die Wattzahl, um zu erkennen, ob eine App zu viel Energie verbraucht. Das Akku-Monitoring ist auch bereits in der kostenlosen Version von Energiza enthalten.

Energiza Pro ist zudem in hohem Maße konfigurierbar und kann leicht an persönliche Bedürfnisse angepasst werden. So kann man zum Beispiel das Aussehen der App in der Menüleiste anpassen oder festlegen, über welche Ladevorgänge man benachrichtigt werden möchte. Sofern gewünscht, kann Energizer auch dafür sorgen, dass der Akku automatisch bis zu einer bestimmten Obergrenze entladen wird, um eine Abnutzung zu verhindern, wenn das MacBook über einen längeren Zeitraum eingesteckt ist. Auch ein Überhitzungs-Schutz und eine Option, das Aufladen im Ruhezustand des MacBooks zu verhindern, ist gegeben.

Akku-Management-Apps haben bei MacBooks durchaus ihre Berechtigung, vor allem dann, wenn die Geräte fast ausschließlich über das Netzteil betrieben werden. Wer eine Alternative zu Energiza Pro sucht, findet mit AlDente eine weitere Akku-App für MacBooks, die auch mittlerweile über eine Pro-Variante mit zusätzlichen Features verfügt. Die lebenslange Lizenz ist dort mit 23,80 Euro etwas teurer. Auf der Apple-Sonderseite „Laufzeit und Lebensdauer der Batterie verlängern“ gibt es zudem weitere Infos zum Thema.