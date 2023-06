Erstes Zubehör fürs neue MacBook Air 15″: WaterField launcht Folio Laptop Sleeve

Am gestrigen Abend hat Apple während der WWDC 2023-Keynote nicht nur zahlreiche neue Software-Versionen vorgestellt, sondern auch ein neues MacBook Air mit 15-Zoll-Display und M2-Chip präsentiert. Das neue Modell ist in vier Farben bei Apple vorbestellbar und wird am 13. Juni veröffentlicht.

Schon jetzt stellt der mittlerweile bei uns im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller WaterField Designs aus San Francisco ein passendes Accessoire für die Neuerscheinung zur Verfügung: Das WaterField Folio Laptop Sleeve. Die Schutzhülle ist in drei Farbvarianten und zwei Materialkombinationen bestellbar, Ballistic Nylon + Black Leather, Waxed Canvas + Chocolate Leather sowie Blue Canvas + Chocolate Leather. Optional kann auch ein Schultergurt in zwei Ausführungen mitbestellt werden. Das sagt WaterField zum neuen MacBook Air 15″-Accessoire:

„Das Folio Laptop Sleeve kombiniert den Schutz einer Hülle mit dem Komfort eines Folios. Das stoßdämpfende Neoprenfutter und die gewachste Canvas-Hülle schützen deinen Laptop beim Transport. In der Vordertasche aus Vollnarbenleder lassen sich persönliche Gegenstände verstauen, während die hintere Netztasche mit Reißverschluss Platz für technische Geräte bietet. In dieser kompakten Tasche findet alles Platz, was du für dein nächstes Meeting brauchst. Passgenau für das neue 15-Zoll MacBook Air von Apple und andere Modelle.“

Das sind die Features des WaterField Folio Laptop Sleeves im Detail:

Robustes gewachstes Segeltuch in mehreren Farben

Sicherer, durchgehender Magnetverschluss mit seltener Erde

Wasserabweisendes schwarzes ballistisches Nylon als Innenfutter

4 mm starke Innenpolsterung aus hochwertigem Neopren

Handgriff aus Vollnarbenleder

Bündige Zubehörtasche auf der Rückseite

Optionaler Schultergurt

Vertikale oder horizontale Ausrichtung

Handgefertigt in San Francisco

Das neue WaterField Folio Laptop Sleeve kann ab sofort für das MacBook Air 15″ auf der Website von WaterField zu Preisen ab 129 USD vorbestellt werden. Die Auslieferung startet ab dem 16. Juni 2023. Da die Lieferung aus den USA erfolgt, können zusätzliche Steuern und Gebühren anfallen. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch das WaterField Folio Laptop Sleeve im Detail. Ein ähnliches Sleeve von WaterField für das 13″-MacBook Air haben wir uns bereits im letzten Jahr genauer angesehen, unseren Artikel dazu findet ihr hier.