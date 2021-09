EVOC Commute A.I.R. Pro 18: Radler-Rucksack integriert Airbag für mehr Sicherheit

Der Hersteller EVOC Sports ist Weltmarktführer für Rucksäcke mit Rückenprotektor und hat nun den weltweit ersten Fahrrad-Rucksack mit integrierter Airbag-Technologie vorgestellt. Damit soll zukünftig das Verletzungsrisiko von Rad-Pendelnden, vor allem im urbanen Bereich, minimiert werden.

Der EVOC Commute A.I.R. Pro 18 will mit seinem integrierten Liteshield-Plus-Rückenprotektor (EN1621-2, Level 2) nicht nur die Wirbelsäule bei einem Fahrradsturz schützen, sondern mit der neuen Airbag-Technologie auch den Nacken-, Schulter-, Schlüsselbein- und Brustberich bestmöglich vor Verletzungen bewahren. Das Airbag-System wurde in Kooperation mit der Minerva-AS GmbH speziell für den Einsatz in Fahrradrucksäcken für das alltägliche Pendeln zur Arbeit, Ausbildungsstätte oder in der Freizeit entwickelt.

Herzstück ist ein sensorgesteuerter, aufblasbarer Airbag-Protektor mit 18l Volumen. Die Aktivierung und Deaktivierung des Systems erfolgt durch das Schließen einer elektrischen Magnetschnalle am Brustgurt, die in Zusammenarbeit mit FIDLOCK entwickelt wurde. Die via USB aufladbare Sensorik analysiert bis zu 1.100 Mal pro Sekunde die Position und Lage des Rucksacks. Bei Erreichen der definierten Auslösebedingungen, zum Beispiel einem Sturz, bläst sich der Airbag in nur 0,2 Sekunden auf und entfaltet seine volle Schutzwirkung. Dabei reduziert er die auf den Radelnden einwirkende Kraft und Bremsbeschleunigung (HIC – Head Injury Criterion) um bis zu 80 Prozent.

Fünf- bis zehnsekündige Airbag-Schutzwirkung

Die mechanische Auslösung erfolgt über die Explosion eines E-Zünders. Nach einer erfolgten Auslösung und Überprüfung des Airbags auf Beschädigungen kann das System mit einer neuen Kartusche abermals benutzt werden. Der entfaltete Airbag verfügt über 0,4 bar maximalen Innendruck und liefert eine 5-10-sekündige Schutzwirkung. Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit 32 Stunden angegeben.

Darüber hinaus bringt der Rucksack aus recyceltem Polyester weitere Features für urbane Radler und Radlerinnen mit: Ein Laptop-Fach mit seitlichem Schnellzugriff, Handy-, Brillen- und Organisationsfächer, eine elastische Seitentasche, einen höhenverstellbaren Hüftgurt für komfortablen Sitz aus AIRO-FLEX-Material, sowie nahtlose Schultergurte für minimierte Reibung.

Sollte der entnehmbare Rückenprotektor nach einem Unfall sichtbare Schäden haben, wird er im Zuge des Free Protector Crash Replacement kostenlos vom Hersteller ersetzt. Die UVP des EVOC Commute A.I.R. Pro 18 wird bei 900 Euro liegen, die Auslieferung soll ab 2022 erfolgen. Weitere Infos und zusätzlich vorgestellte EVOC-Rucksack-Modelle gibt es in der Mitteilung des Unternehmens.