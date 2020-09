Flowing 2: Besser schlafen und entspannen mit 3D-Natursounds

Unser Alltag mit Beruf, Freizeit und Familie kann stressig sein. Umso besser, wenn es im App Store entsprechende Anwendungen gibt, die bei der Entspannung zwischendurch, beim Einschlafen und für kleine Auszeiten in stressigen Momenten sorgen. Der Entwickler Franz Bruckhoff hat sich mit seinen Natursound-Apps in diesem Bereich einen Namen gemacht: Die App Thunderspace dürfte den meisten Nutzern sicherlich ein Begriff sein, auch Sunny und Windy feierten große Erfolge im App Store.

Mit Flowing 2 (App Store-Link) gibt es seit einiger Zeit eine weitere Applikation aus diesem Bereich von Franz Bruckhoff. Erfreulicherweise lässt sich die App ohne weitere Kosten zum einmaligen Preis von 3,49 Euro auf iPhones und iPads herunterladen und verzichtet auf die oft vorhandenen In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements. Der Download selbst ist 158 MB groß und erfordert zur Installation mindestens iOS 8.0 oder neuer – damit ist Flowing 2 durchaus auch ein Kandidat für ältere iOS-Geräte. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

Sleep Timer und zusätzlicher Sound-Mixer integriert

Das Layout von Flowing 2 orientiert sich an den bisherigen Entspannungs-Apps des Entwicklers und bietet auch hier insgesamt sieben verschiedene Naturszenen zur Auswahl. Das Besondere an den Klängen ist die Tatsache, dass hier sogenanntes „Neural 3D Audio“ zum Einsatz kommt, das bei der Verwendung von Kopfhörern ein räumliches Klangfeld erzeugt und so für ein immersives Hörerlebnis sorgt, als wäre man selbst mitten in der Natur. Ebenfalls toll: Durch Antippen eines Ortes in der jeweiligen Klangszene kann man seine persönlichen Lieblingsstellen finden und diese zum Entspannen und Einschlafen verwenden. Direkt am lauten Rauschen des Flusses, oder lieber sanftes Plätschern mit Vögeln über einem im nahegelegenen Baum? Das entscheidet der Nutzer in Flowing 2 selbst.

Ebenfalls integriert ist eine Möglichkeit, über Schieberegler zusätzliche Klänge wie Regenschauer, Ambient Musik oder Vogelgezwitscher mit in die jeweilige Szene zu mischen. Und wer Flowing 2 zum Einschlafen verwenden will, findet einen praktischen Sleep Timer, der die Sounds nach der gewählten Zeit langsam ausblendet und schließlich abschaltet. Zudem ist es möglich, die Audiowiedergabe im Hintergrund weiterlaufen zu lassen, auch wenn man sich in einer anderen App befindet. Die Klänge in Flowing 2 sind wirklich hochwertig gestaltet und gehören nach meinem persönlichen Empfinden zu den besten, die man in diesem Bereich im App Store finden kann. Wer also noch etwas Ruhe vom Alltag benötigt, sollte sich diese Premium-Sound-App durchaus einmal genauer ansehen.