Atari Combat – Tank Fury: Actiongeladenes Puzzle-Rollenspiel neu im App Store

Das Team von Atari hat heute Atari Combat: Tank Fury (App Store-Link), ein neues Match-3-Puzzle-Rollenspiel mit Panzern, in den deutschen App Store gebracht. Das von Kung Fu Factory entwickelte Spiel kann kostenlos inklusive optionaler In-App-Käufe auf iPhones und iPads geladen werden und erfordert neben 218 MB an freiem Speicherplatz auch iOS 9.0 oder neuer ein. Auch eine deutsche Sprachversion liegt bereits vor.

„Atari Combat: Tank Fury kombiniert das beliebte Match-3-Puzzle-Genre mit RPG-Progressionssystemen und strategischen Militärelementen, um ein unterhaltsames und spannendes Spielerlebnis zu erschaffen. Spieler kontrollieren die Action, indem sie drei Puzzleteile miteinander kombinieren, um auf feindliche Kämpfer zu feuern. Gleichzeitig sammeln sie originalgetreu nachgestellte Panzer, Munition und Upgrades mit jeweils einzigartigen Sonderfähigkeiten, um ihre eigene Armee strategisch aufzubauen.“

So heißt es von den Machern des Spiels in einer Mail an uns. Neben einem umfangreichen Story-Modus besteht auch die Möglichkeit, andere Spieler in einem PvP-Kampf herauszufordern. Zudem lassen sich zahlreiche historische Panzer von verschiedenen Weltmächten wie Deutschland, den USA, Frankreich, Großbritannien und der früheren Sowjetunion sammeln und die Besetzung dieser Maschinen auswählen und entsprechend ihrer Fähigkeiten einzuteilen.

Als erstes Match-3-RPG mit Panzern bietet Atari Combat: Tank Fury zudem Spielern eine Option, Gefechte und Militärgeschichte in hochwertiger 3D-animierter Umgebung zu erleben. Die Gamer erhalten eine breite Vielfalt an Ausrüstung zum Sammeln, Verbessern und Anpassen – die sie anschließend in über 200 Missionen gegen die KI oder andere Online-Spieler einsetzen können. In einem eigenen Stützpunkt lassen sich die Panzerflotte sowie die Charaktere weiter verfeinern und verwalten, auch wöchentliche Live-Events sorgen für Abwechslung. Der abschließende YouTube-Trailer zum Release von Atari Combat: Tank Fury bietet zudem weitere Eindrücke.