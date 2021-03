Golden Globe Awards: Ted Lasso-Darsteller gewinnt Preis für Comedy-Serie

Am gestrigen Abend wurden die jährlichen Kino- und Fernsehpreise, die Golden Globe Awards, in einer virtuellen Veranstaltung verliehen. Die Golden Globe Awards werden seit dem Jahr 1944 von der HFPA (Hollywood Foreign Press Association) vergeben und gelten nach den Oscars als einer der renommiertesten Preise der amerikanischen Unterhaltungsindustrie.

Neben den Kategorien für die besten Filme und beste Regie werden auch Preise für die besten Hauptdarsteller (männlich und weiblich) im Bereich Drama sowie Komödie/Musical verliehen. In letzterer Kategorie, „Bester Hauptdarsteller – Komödie oder Musical“ konnte sich in diesem Jahr der Schauspieler Jason Sudeikis durchsetzen, der die Hauptrolle in der Apple TV+ Serie Ted Lasso verkörpert.

In der Vergangenheit hat der 1975 geborene Jason Sudeikis bereits als Autor und Mitglied der amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live (2005-2013) und in Filmen wie Downsizing (2017) auf sich aufmerksam gemacht. Seine Rolle als chaotischer Fussball-Trainer in Apples Serie Ted Lasso (2020-2021) hat ihm nun den Golden Globe Award in der obigen Kategorie eingebracht. Sudeikis agierte zudem auch als Co-Autor der Serie.

Ted Lasso hatte am 14. August 2020 Weltpremiere bei Apple TV+ und verfügt momentan über eine Staffel mit 10 Folgen à 30 Minuten. In Ted Lasso dreht sich alles um den gleichnamigen amerikanischen Football-Coach (Jason Sudeikis), der trotz fehlender Erfahrung ein Fussball-Team in England trainieren soll. „Wird er die zynischen Spieler und die skeptische Stadt trotzdem von sich überzeugen können?“, fragt Apple TV+ in der Serien-Beschreibung. Aufgrund des großen Erfolgs von Ted Lasso soll eine zweite und dritte Staffel bereits in Arbeit sein.

Alle Gewinner und Nominierten der diesjährigen Golden Globe Awards lassen sich auf dieser Website einsehen. Für Apple ist es der erste Golden Globe Award für eine Eigenproduktion.

Fotos: Apple.