Google Maps: Neue Funktionen zum Erkunden von Nationalparks

Google Maps (App Store-Link) ist nach wie vor eine der beliebtesten Anwendungen, wenn es um eine Onboard-Navigation für Fahrzeuge, Fahrräder oder per pedes geht, sowie zum Entdecken interessanter Orte, Sehenswürdigkeiten und Geschäfte in der Umgebung. Nun hat Google im eigenen Blog angekündigt, ein neues Feature zum Erkunden von Nationalparks bereitstellen zu wollen.

Der Tech-Konzern erklärt im Blogbeitrag, dass die neuen Updates dabei helfen sollen, die Informationen zu finden, die man beim Besuch eines Nationalparks benötigt. Dazu soll das Entdecken von Unternehmungen und die Orientierung im Park gehören.

Mit dem angekündigten Update wird Google Maps bei der Suche nach einem Wanderweg die gesamte Route auf der Karte hervorheben, anstatt nur eine Stecknadel. Das Unternehmen erklärt, dass diese Funktion helfen soll, leicht zu erkennen, wo ein Weg endet und beginnt und wie die Route aussieht. Außerdem lassen sich Bewertungen und Fotos aus der Google Maps-Community einsehen. Die App zeigt hilfreiche Details aus der Maps-Community an, beispielsweise die Art des Weges, seinen Schwierigkeitsgrad und ob er sich besser zum Laufen, Gehen oder Radfahren eignet.

Einfacher Download von Offline-Kartenmaterial

Google Maps macht es zudem einfacher, die beliebtesten Orte in einem Park schnell zu finden, wie Attraktionen, Campingplätze, Besucherzentren und Wanderwege. Wenn man plant, einen Nationalpark zu besuchen, kann man nach dem Park suchen und die wichtigsten Attraktionen der Maps-Community auf Fotos sehen. Darüber hinaus bietet die App nun präzisere Wegbeschreibungen: Später in diesem Monat werden Parkeingänge auf der Karte hervorgehoben, und wenn man eine Wegbeschreibung zu einem bestimmten Wander- oder Radweg anfordert, leitet Maps den Nutzer bzw. die Nutzerin direkt zum Ausgangspunkt des Weges.

Außerdem wird eine neue Möglichkeit eingeführt, eine Offline-Karte für einen Park herunterzuladen. Es lässt sich dann auf die Schaltfläche „Herunterladen“ auf dem Google Maps-Eintrag des Parks tippen, um ihn für die Offline-Nutzung herunterzuladen. Mit dieser Option kann man sich auch ohne Internetzugang oder Mobilfunkdaten problemlos zurechtfinden. Die Download-Schaltfläche wird laut Google noch in diesem Monat auf den Parkeinträgen erscheinen.

„Diese Funktionen werden im April in allen US-Nationalparks verfügbar sein und in den kommenden Monaten in Parks auf der ganzen Welt eingeführt“, schreibt Google im Blog. „Ganz gleich, ob Sie eine Liste der wichtigsten Sehenswürdigkeiten erstellen oder die beste Strecke zum Laufen suchen – Google Maps hat alle Informationen, die Sie brauchen, an einem Ort, damit Sie Zeit für die Planung sparen und sie mit dem Erkunden verbringen können.“

Screenshots: Google.