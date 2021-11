Hidden Folks: Schönes Wimmelbild-Spiel gibt es heute für nur 1,99 Euro

Hidden Folks (App Store-Link) ist schon etwas älter und hat letztmalig im Juni 2020 neue Inhalte bekommen. Falls ihr euch das Spiel noch nie angesehen habt, könnt ihr heute günstiger zuschlagen. Ob der Entwickler in Zukunft noch Updates anbieten wird, ist unklar. Für nur 1,99 Euro gibt es aber jetzt 32 handgezeichnete Gebiete, in denen bis zu 300 Ziele versteckt sind.

Hinzu kommen mehr als 2000 mundgemachte Soundeffekte, 500 einzigartige Interaktionen und drei Farbmodi (Normal, Sepia und Nacht). Obendrauf gibt es über 100 Sticker, die per iMessage verschickt werden können. Mit dabei ist auch eine iCloud-Synchronisation.

Das in deutscher Sprache lokalisierte Hidden Folks ist schnell erklärt: In einem Wimmelbild müssen angezeigte Objekte gefunden werden. Was im ersten Level noch recht einfach ist, weil es sich nur um ein relativ kleines Wimmelbild mit vier Suchobjekten handelt, entwickelt sich in den letzten Leveln zu einer echten Herausforderung. Insbesondere die Tatsache, dass nicht unbegrenzt weit gezoomt werden kann, sorgt für eine erhöhte Schwierigkeit.

Auch aus technischer Sicht ist Hidden Folks wirklich gut gemacht. Neben den Übersetzungen in vielen verschiedenen Sprachen gibt es aus grafischer Sicht nicht nur den normalen Modus, sondern auch einen Sepia- und Nachtmodus. Was euch bei Hidden Folks sonst noch alles erwartet, zeigt euch der folgende Trailer. Aus unserer Sicht eine perfekte App für alle, die sich abends auf dem Sofa gerne zurücklehnen und entspannt ein wenig spielen möchten.