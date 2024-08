Highlights der Woche: Apple plant den kleinsten Desktop-Computer jemals

Noch dieses Jahr plant Apple laut Mark Gurman ein großes Update für den Mac mini. Nicht nur, dass der neue Desktop-Computer so klein wie ein Apple TV sein soll, auch kommt erstmals der M4-Chip in einem Mac zum Einsatz. Erwartet werden mehrere Modelle mit M4 und M4 Pro, die noch im Herbst in den Handel starten sollen. Ich bin schon ein wenig hibbelig, denn ich würde meinen M1 Mac mini gerne austauschen und mehr Power freischalten. Ich hoffe, dass der Preis durch die Neuerungen nicht exorbitant steigt.

tink verkauft Smart Home Produkte günstiger

Im Online-Shop von tink.de ist eine neue Rabattaktion gestartet, bei der ihr zahlreiche Smart Home Produkte günstiger kaufen könnt. Unter anderem ist die neue Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II erstmals reduziert, auch das Nuki Smart Lock oder Produkte von Anker gibt es im Angebot. Schaut gerne mal vorbei, hier haben wir für euch die Top 10-Deals aufgelistet und hier geht es direkt zu allen reduzierten Produkten.

Roborock Qrevo Master im Test

Für säubere Böden können wir den Roborock Qrevo Master empfehlen, den wir euch im Rahmen eines Tests ausführlich vorgestellt haben. Das Modell integriert die neusten Funktionen, saugt und wischt zuverlässig und kann sogar die Seitenbürste und auch das Wischpad ausfahren. Alle weiteren Details könnt ihr im Test nachlesen.

Roborock Qrevo Master 1.499 EUR 1.099 EUR bei OTTO kaufen

Noch mehr spannende Themen

Neues im Hueblog

Drüben im Hueblog haben wir uns die Philips Hue Tento Deckenleuchte angesehen. Der Vorteil hier: Aufgrund von etwas günstigeren Materialen ist auch der Endpreis deutlich günstiger.