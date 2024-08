YouTube: Weitere Kündigungen für VPN-Abos auch in Deutschland

Wer den Premium-Service von YouTube (App Store-Link) ohne Werbeunterbrechungen, mit Offline-Nutzung und einer Video-Wiedergabe im Hintergrund hier in Deutschland nutzen möchte, zahlt derzeit 12,99 Euro pro Monat. Vielen Nutzern und Nutzerinnen ist dies zu teuer, und so häufen sich Premium-Abos, die zu günstigeren Konditionen im Ausland abgeschlossen werden. Dort kostet das Abo oftmals nur rund 3 bis 4 Euro/Monat.

Bereits im Juni dieses Jahres begann YouTube flächendeckend, Personen, die ihr Premium-Abo per VPN im Ausland gebucht haben, zu kündigen. Schon damals hatte der Konzern geprüft, ob man sich auch im gleichen Land aufhält, in dem man das Abonnement abgeschlossen hat, und versendete entsprechende E-Mails, in denen man die Kündigung der Premium-Mitgliedschaft mitteilte.

Wie es scheint, gibt es nun eine neue Kündigungswelle von Seiten des Videodienstes, die insbesondere auch Nutzer und Nutzerinnen aus Deutschland betrifft. In der E-Mail von YouTube heißt es:

„Hallo, deine YouTube Premium-Mitgliedschaft wurde beendet, weil wir glauben, dass du bei der Anmeldung mit [Land] nicht das tatsächliche Land deines Wohnsitzes angegeben hast. Wenn du Mitglied bleiben möchtest, musst du dich innerhalb der nächsten Wochen noch einmal für YouTube Premium registrieren. Andernfalls kannst du nur noch bis zum [Datum] auf die Vorteile von YouTube Premium zugreifen. Nach diesem Datum wird deine Mitgliedschaft nicht automatisch verlängert.“

Es scheint sich daher zu bestätigen, dass YouTube nun auch vermehrt in Deutschland das Land des Abo-Abschlusses mit dem tatsächlichen Wohnort abgleicht und bei abweichenden Daten das Premium-Abo kündigt. Wer das Abo rechtmäßig abgeschlossen hat, kann eine Reklamation bei YouTube einreichen. Allen anderen Usern mit VPN-Abos bleibt lediglich übrig, sich erneut für YouTube Premium zu registrieren und das Abonnement zu den hiesigen Konditionen zu buchen.

In Deutschland bietet YouTube mittlerweile auch ein vergünstigtes Premium-Abo, „Premium Lite“, an, das für 5,99 Euro abgeschlossen werden kann. In der Sparversion gibt es allerdings kein integriertes YouTube Music ohne Werbung, ebenso keine Offline-Inhalte und auch keine Hintergrundwiedergabe. Wer aber lediglich weniger Werbung beim Ansehen von Videos auf der Plattform wünscht, dürfte mit dem günstigeren Tarif durchaus gut beraten sein.