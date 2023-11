Highlights der Woche: Neuigkeiten von Apple und viele Deals

Apple hat in den letzten Tagen Neues zu vermelden gehabt, unter anderem wurde der Support für RCS angekündigt. Via RCS werden iMessage-ähnliche Funktionen verfügbar gemacht, um einen einfachen Nachrichtenaustausch zwischen iPhone und Android zu ermöglichen. Hier weiterlesen.

Apple Music Classical ist ab sofort auch für das iPad erhältlich. Falls ihr euch für klassische Musik interessiert, könnt ihr fortan auf dem großen Display nach Songs und Interpreten suchen – und natürlich die Wiedergabe starten. Hier weiterlesen.

Mit watchOS 10.2 wird Apple eine beliebte Wischgeste zurückbringen. Seit watchOS 10 ist der Zifferblatt-Wechsel nur über den Bearbeiten-Modus möglich, ab watchOS 10.2 kann man die Option mit einer Wischgeste wieder aktivieren. Hier weiterlesen.

Apple hat die Funktion Notruf SOS über Satellit für iPhone 14-Nutzer und Nutzerinnen um ein Jahr gratis verlängert. Demnach bleibt der Dienst bis November 2025 vorerst kostenlos. Hier weiterlesen.

Das App Store Team hat die Finalisten und Finalistinnen für die diesjährigen App Store Awards 2023 bekanntgegeben. Mit dabei sind auch deutsche Entwickler und Entwicklerinnen. Die Gewinner werden in Kürze veröffentlicht. Jetzt hier weiterlesen.

Die Black Friday Woche ist gestartet

Deals, Deals, Deals. Obwohl der Black Friday erst am 24. November stattfindet, haben Amazon und Co. ihre Angebote ausgeweitet und bieten diese einfach mehr als eine Woche lang an. Die meisten Deals sind schon diesen Freitag gestartet, anbei ein kleiner Überblick.

Weitere Themen der Woche

Neues im Hueblog

Im Hueblog haben wir uns damit beschäftigt, dass die Hue Secure Kamera jetzt Aufnahmen länger als 15 Sekunden speichern kann. Zudem bietet der Hue Secure Kontaktsensor jetzt Support für HomeKit.