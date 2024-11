Homematic IP Schalt-Mess-Kabel jetzt neu für den Outdoor-Einsatz konzipiert

Das neue „Homematic IP Schalt-Mess-Kabel – außen“ verbindet die Funktionalität einer Schalt-Mess-Steckdose mit einem praktischen Verlängerungskabel für den Outdoorbereich. Dank der IP44-Zertifizierung ist das etwa drei Meter lange Kabel optimal gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Mit der kostenlosen Homematic IP App können angeschlossene Geräte jederzeit und von überall gesteuert werden – und in Kombination mit Amazon Alexa oder Google Assistant sogar per Sprachbefehl. Praktische Automatisierungen lassen sich einrichten, etwa um die Garten- oder Weihnachtsbeleuchtung automatisch nach Sonnenuntergang einzuschalten oder die Brunnenpumpe zu festgelegten Zeiten zu aktivieren. In Verbindung mit weiteren Homematic IP Komponenten eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten. So kann beispielsweise eine wetterabhängige Gartenbewässerung durch den Einsatz eines Homematic IP Wettersensors realisiert werden.

Die integrierte Messfunktion des Homematic IP Schalt-Mess-Kabels ermöglicht es, ein- und ausgehende Strommengen im Blick zu behalten. Auf diese Weise können Stromfresser schnell identifiziert werden. In Kombination mit einer Homematic IP Schnittstelle für Smart Meter lassen sich angeschlossene Geräte sogar abhängig von der Stromproduktion einer Photovoltaikanlage steuern. Anstatt überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen, wird der kostenlose Solarstrom effizient genutzt – beispielsweise zum Laden eines E-Bikes. Zusätzlich kann das Kabel zur Verlängerung der Reichweite des Homematic IP Funksignals eingesetzt werden.

Das „Homematic IP Schalt-Mess-Kabel – außen“ ist ab sofort erhältlich.

Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Kabel – außen, steuert Leuchten oder... Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der App (Cloud-Service), die Smart Home Zentrale CCU3 oder eine geeignete...

ie Montage erfolgt kinderleicht durch Einstecken in eine Standard-Steckdose – fertig! Das Schalt-Mess-Kabel ist in jeder Steckdose im oder am Haus...