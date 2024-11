Aqara: Neue Ventilsteuerung T1 vorgestellt & Rauchmelder jetzt in Europa verfügbar

Über das praktische Smart Home-Zubehör von Aqara haben wir in letzter Zeit immer wieder berichtet. Nun gibt es Neuheiten von Aqara zu vermelden, und das gleich in zweifacher Hinsicht: Zum einen hat Aqara eine neue Ventilsteuerung mit dem Produktnamen „T1“ vorgestellt, und darüber hinaus hat man angekündigt, dass auch der hauseigene Rauchmelder ab sofort in europäischen Ländern verfügbar ist.

Die neue Ventilsteuerung T1 von Aqara soll Hausbesitzern und -besitzerinnen einen zusätzlichen Schutz vor Wasserlecks bieten. Die Neuerscheinung ist ab heute weltweit verfügbar und stellt eine Nachrüstlösung für die intelligente Steuerung von Wasseranschlüssen darf. Erstmals auf der IFA in diesem Jahr vorgestellt, lässt sich mit der Ventilsteuerung T1 ein DIY-Wassermanagement-System erstellen, das rund um die Uhr Echtzeit-Leck-Überwachung und sofortige automatische Abschaltung im Falle einer potentiellen Überschwemmung bietet. Dies kann Wasserschäden verhindern, insbesondere dann, wenn man gerade nicht zuhause ist. Die Ventilsteuerung kann auch ferngesteuert oder über die mobile App manuell programmiert werden.

Von Aqara heißt es zur Neuerscheinung:

„Die Ventilsteuerung T1 wurde für eine einfache Installation optimiert und kann für eine leichte Nachrüstung an den Hebel- oder Klappgriffen der meisten Haushaltsventile angeschlossen werden. Sie ist mit DN15, DN20 und DN25 (1/2″, 3/4″ und 1″) Rohren kompatibel und ist DIY-freundlich, da keine größeren Änderungen an den bestehenden Rohrleitungen erforderlich sind. Da das Gerät mit vier AA-Batterien betrieben wird, kann es praktisch überall ohne zusätzliche Verkabelung installiert werden. Das energiesparende Zigbee-Protokoll ermöglicht eine Batterielebensdauer von bis zu zwei Jahren, was die Ventilsteuerung T1 kostengünstig und wartungsarm macht.“

Die Ventilsteuerung T1 lässt sich in die meisten Plattformen von Drittanbietern wie Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey und Samsung SmartThings integrieren. Diese Integration wird durch die Matter-Kompatibilität über die Aqara Matter Bridge ermöglicht, die die Zukunftssicherheit des Geräts und die einfache Verbindung mit anderen Smart Home-Geräten sicherstellt. Die Ventilsteuerung T1 von Aqara ist ab sofort bei Amazon zum Preis von 69,99 Euro erhältlich.

Aqara Smartes Ventilsteuer T1, Benötigt Aqara Zigbee 3.0 Hub, Kombiniert mit... [Zigbee mit Matter-Unterstützung] Ein Aqara Zigbee 3.0 Hub ist erforderlich und separat erhältlich. Das Ventilsteuer T1 bietet...

[Echtzeit-Überwachung und -Automatisierung] Koppeln Sie es mit Wasser lecksensoren, um eine automatische Abschaltung zu erreichen, wenn Lecks...

Rauchmelder bietet Integration in führende Smart Home-Plattformen

Aqara hat zudem angekündigt, den eigenen Rauchmelder ab sofort auch auf dem europäischen Markt anzubieten. Der neue Sensor ist vollgepackt mit intelligenten Funktionen und bietet eine breite Kompatibilität mit Smart-Home-Plattformen. Er bietet umfassenden Schutz, indem er Hausbesitzer und -besitzerinnen bei den ersten Anzeichen von Rauch alarmiert und ihnen ermöglicht, schnell zu handeln, um mögliche Schäden zu begrenzen. Das wartungsarme Gerät verfügt über eine lange Batterielebensdauer von bis zu zehn Jahren.

Der Aqara Rauchmelder ist mit einer leistungsstarken Sirene ausgestattet, die einen Alarm von bis zu 85 Dezibel auslöst, und einer LED-Anzeige, die rot blinkt, sobald Rauch erkannt wird. Darüber hinaus löst er alle mit Sirenen ausgestatteten Aqara-Hubs und weitere gruppierte Aqara-Rauchmelder im Haus aus und alarmiert so die Familie in jedem Raum. Selbst wenn man nicht zu Hause ist, erhält man Echtzeitwarnungen direkt aufs Smartphone, so dass es sich von überall aus sofort reagieren lässt.

Fehlalarme in der Aqara-App stummschalten

Im Falle eines Fehlalarms können die Nutzer und Nutzerinnen die lauten Sirenen über die Aqara Home-App schnell stummschalten und so sofortige Abhilfe schaffen, ohne den Feueralarm zu entschärfen. Für mehr Flexibilität und Komfort kann der Alarm auch durch Drücken eines angeschlossenen drahtlosen Minischalters oder durch eine vordefinierte Geste am Kamera-Hub G3 stummgeschaltet werden. Um den Alarm vollständig zu deaktivieren, muss die Reset-Taste am Gerät gedrückt werden.

Der Rauchmelder lässt sich nahtlos in Plattformen wie Amazon Alexa, Apple Home und Google Home integrieren und unterstützt Matter-over-Bridge für zukunftssichere Interoperabilität. Dadurch kann der Sensor mit intelligenten Geräten von Aqara und anderen Marken zusammenarbeiten und die Funktionalität des Heimsicherheitssystems erweitern. So können beispielsweise im Falle einer Rauchdetektion intelligente RGB-Leuchten rot blinken, um visuell zu warnen, oder das HLK-System (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) kann abgeschaltet werden, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern.

Der Aqara-Rauchmelder ist ab sofort in Europa zum Preis von 44,99 Euro bei ausgewählten Aqara-Händlern erhältlich, beispielsweise bei Galaxus. Die Verfügbarkeit bei Amazon wird in den kommenden Wochen erwartet.