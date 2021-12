HomePod spielt Musik: Apple Music Widget auf dem iPhone-Sperrbildschirm deaktivieren

Mit iOS 15 hat Apple ein paar Einstellungen geändert. Wenn ich zum Beispiel auf dem HomePod ein Radio starte, wird mir „Jetzt läuft“ auf verbundenen Geräten angezeigt. Es erscheint auf iPhone und Apple Watch ein kleines Widget auf dem Sperrbildschirm von Apple Music. Hier wird angezeigt, dass auf dem HomePod gerade ein Radio läuft.

Das mag zwar ganz hilfreich sein, wenn man aktiv Musik hört, mich stört es aber eher, da ich das Radio einmal am Tag starte und dann keine Einstellungen mehr vornehmen möchte. Und ich habe endlich eine Lösung gefunden. Und so deaktiviert ihr das „Jetzt läuft“-Widget auf iPhone und Apple Watch.

Einstellungen → Allgemein → AirPlay & Handoff → „Auf HomePod übertragen“ deaktivieren

Nun wird auf iPhone, iPad und Apple Watch kein „Jetzt läuft“-Widget mehr angezeigt, allerdings deaktiviert man damit auch die nahtlose Funktion, um Audioinhalte vom HomePod auf ein iOS-Gerät zu übertragen. Hält man sein iPhone nah an den HomePod, kann man so die Audioinhalte direkt vom iPhone an den HomePod übertragen – und umgekehrt. Da ich diese Funktion sowieso nicht nutze, stört mich das nicht.

Wenn ihr auf dem iPhone, iPad oder Apple Watch die Musik-App startet und ganz normal Musik hört, wird euch auf dem entsprechenden Gerät weiterhin die Musiksteuerung angezeigt.