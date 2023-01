iMac mit Apple-Prozessor: Immer noch kein 27 Zoll Modell

Es ist schon fast zwei Jahre her, seit Apple den „neuen“ iMac mit M1 Prozessor vorgestellt hat. Allerdings hat man mit dem neuen 24 Zoll Modell nur den kleineren der beiden iMacs mit 21,5 Zoll Display ersetzt. Für den mittlerweile komplett eingestellten iMac mit 27 Zoll Bildschirm gibt es auch im Jahr 2023 noch keinen Nachfolger.

Auf der einen Seite finde ich das wirklich schade, denn lange Zeit und über mehrere Generationen hinweg gehörte der iMac auf meinem heimischen Schreibtisch zur Basis-Ausstattung. Das ikonische All-in-One-Design mit der mehr als aufgeräumten Optik hat mir immer sehr gut gefallen. Bei einem neuen iMac würde ich vielleicht wieder schwach werden, wobei es dann wohl mindestens ein 31,5 Zoll Display sein dürfte.

Sind vielleicht zweite Geräte die bessere Wahl?

Während der kleine 24 Zoll iMac mit M1-Chip bei 1.499 Euro startet, war das 27 Zoll Modell zuletzt doch noch eine Ecke teurer. Über 2.000 Euro musste man mindestens auf den Tisch legen, für den iMac Pro sogar über 5.000 Euro.

Nach zwei Jahren mit dem Mac mini und der kürzlich erfolgten Vorstellung der neuen Generation mit M2 oder M2 Pro Chip stellt sich mir aber die Frage, ob der kleine Apple-Rechner zusammen mit einem externen Display nicht ohnehin die bessere Wahl wäre?

Für den Mac mini der neuen Generation zahlt man 100 Euro weniger, Apple fordert nur noch 699 Euro für die Basis-Konfiguration mit M2-Chip, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD. Falls man Tastatur, Maus und Lautsprecher noch nicht mitbringt, kalkuliert man dafür gerne noch mal 200 Euro ein. Verbleiben immer noch mehr als 1.000 Euro, die man in ein Display in Wunschgröße investieren kann. Hier sollte man in Sachen Größe, Auflösung und Formfaktor genügend Auswahl haben.

Der Vorteil: Man bleibt flexibel. Man muss nicht gleich den ganzen All-in-One-Rechner austauschen, sondern in ein paar Jahren auch den Computer oder das Display alleine wechseln. Möglicherweise ist auch schon ein Monitor vorhanden, den man erst einmal weiter nutzen kann.

Der Nachteil: Wenn man sich nicht unbedingt für das teure Apple Studio Display entscheidet, geht auf dem Schreibtisch vermutlich ein wenig Sexiness verloren. Denn ganz ehrlich: In Sachen Optik können nicht viele Monitor-Hersteller mit Apple Design-Standard mithalten.