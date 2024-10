iOS 18.2: Neues Design und smarte Kategorien für die Mail-App

Auf der WWDC im Juni diesen Jahres hat Apple seine neue gestaltete Mail-App bereits vorgestellt, aber eine Auslieferung erst für eines der kommenden Updates versprochen. In der iOS-18.2-Beta ist die überarbeitete App nun enthalten. Neben einem neuen Design erwarten euch erstmalig auch smarte Kategorien.

Nach dem Update seht ihr Profilbilder und Icons neben jeder Mail. So könnt ihr schneller den Absender erkennen und erfassen, welche Mail jetzt für euch wichtig ist. Dabei unterstützen euch zudem die neuen intelligenten Kategorien. Mail nutzt die Verarbeitungskapazität auf eurem Gerät, um E-Mails den Kategorien „Primär“, „Transaktionen“, „Updates“ und „Werbung“ zu sortieren. Damit erhält die App ein wichtiges Features, das es zum Beispiel bei Spark (App-Store-Link) schon seit längerem gibt und das eine gute Vorsortierung des Posteingangs mit sich bringt.

Unter „Transaktionen“ findet ihr künftig beispielsweise Belege und Auftragsbestätigungen. In die Update-Kategorien werden Newsletter und Benachrichtigungsmails sozialer Netzwerke sortiert. In „Werbung“, oder englisch „Promotion“, werden Anzeigen und Marketingmails zu finden sein. Über den Tab „Alle Mails“ könnt ihr euch aber auch alle Mails in chronologischer Reihenfolge anzeigen lassen, was meiner Meinung nach manchmal ebenfalls hilfreich sein kann.

iOS 18.2 erscheint vermutlich im Dezember

In der neuen Mail-App lassen sich zudem auch andere E-Mails desselben Absenders besser einsehen. Die Trennung zwischen neuen und alten E-Mails ist ebenfalls besser erkennbar. Dank der Integration von Apple Intelligence kann Mail dann künftig auch Antworten auf E-Mails vorschlagen. Aber auf diese Funktionalität müssen wir hierzulande noch etwas warten.

iOS 18.2 ist gestern als erste Beta für Entwickler erschienen. Der Release für die Öffentlichkeit soll vermutlich im Dezember folgen. Die meisten Neuerungen drehen sich um Apple Intelligence, aber auch für Nutzerinnen und Nutzer in der EU gibt es Neuheiten. Hier haben wir weitere Details für euch zusammengefasst.