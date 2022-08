iPadOS 16 verspätet sich: Start wohl erst im Oktober

Das ist eine große Überraschung: Laut Apple-Experte Mark Gurman wird iPadOS 16 nicht wie gewohnt zusammen mit iOS 16 im September veröffentlicht, sondern rund einen Monat später – im Oktober. Als Grund nennt Gurman, dass Apple die Stage Manager-Funktion perfektionieren möchte.

Es ist unklar, ob Apple zwischen jetzt und der Veröffentlichung im Oktober größere Änderungen am Stage Manager plant. iPadOS 16 befindet sich derzeit in der vierten Entwickler-Beta und ist auch für öffentliche Beta-Tester verfügbar. Bislang wurden während der Beta-Testphase kleinere Verbesserungen am Stage Manager vorgenommen.