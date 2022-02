Jabra Elite 7 Active/Pro: Einfacher Gerätewechsel dank Multipoint-Update

Ende des letzten Jahres hat der dänische Audio-Hersteller Jabra gleich mehrere neue Modelle der beliebten Jabra Elite-Serie vorgestellt. Die True Wireless-Kopfhörer richten sich an User mit unterschiedlichen Geldbeuteln und bieten die gewohnt gute Verarbeitungs- und Soundqualität. Auch wir haben sie ausprobiert. Die beiden Flaggschiff-Modelle, die Jabra Elite 7 Pro und Jabra Elite 7 Active, haben nun mit einem Firmware-Update neue Features spendiert bekommen.

Ab sofort können Nutzer und Nutzerinnen der Elite 7 Pro und Elite 7 Active eine Bluetooth-Verbindung zwischen zwei Geräten gleichzeitig herstellen und problemlos zwischen ihnen wechseln. Die Multipoint-Funktion ermöglicht so beispielsweise einen nahtlosen Wechsel vom Mobiltelefon zum Laptop, ohne dass man über die Bluetooth-Einstellungen des Geräts ein neues Pairing durchführen muss. Jabra berichtet dazu:

„Ob Arbeit im Homeoffice, eine Fitnesseinheit oder abendliche Entspannung auf dem Sofa – die Multipoint-Technologie bringt überall Vorteile mit sich. So kann zum Beispiel die Wiedergabe von Videos und Musik über ein Gerät erfolgen, während auf dem anderen schnell und bequem wichtige Anrufe entgegengenommen werden – automatisch und ohne umständlichen manuellen Wechsel.

Ein weiteres Plus: Die Multipoint-Technologie priorisiert stets die Verbindung zu dem Gerät, an dem Anrufe angenommen werden. So ist sichergestellt, dass Nutzer nie einen wichtigen Anruf verpassen, auch wenn sie gerade Musik hören oder ihre Lieblingsserie streamen. Führen Nutzer ein Telefonat, während ein weiterer Anruf reinkommt, signalisiert diese ein Klopfgeräusch. Mit nur einem Tastendruck auf den Kopfhörern lässt sich auf Wunsch der aktuelle Anruf beenden und der Neue annehmen. So sind Nutzer immer maximal flexibel und können ihre eigenen Prioritäten setzen.“