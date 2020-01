Just Mobile ShutterGrip 2: Bluetooth-Halterung für iPhoneografen bei Kickstarter

Ja, es gibt sie tatsächlich noch: Auch wenn wir in der letzten Zeit kaum mehr etwas vom Unternehmen Just Mobile gehört haben, ist der uns gut bekannte Zubehör-Hersteller aktuell mit einem vielversprechenden Projekt bei Kickstarter vertreten. Der Just Mobile ShutterGrip 2 sucht noch bis zum Samstag, den 11. Januar 2020, nach Unterstützung. Das Zahlungsziel von 17.992 Euro wurde bereits deutlich überschritten, bisher kamen mehr als 157.000 Euro für die Kampagne von über 3.400 Personen zustande.

Just Mobile ShutterGrip 2 auf Kickstarter entdecken (zur Kampagne)

Der Just Mobile ShutterGrip 2 soll sich an alle iPhone-Fotografen richten, die insbesondere im Bereich der Street Photography bessere Fotos mit ihrem Smartphone machen wollen. Der ShutterGrip 2 ist die Weiterentwicklung einer iPhone- bzw. generellen Smartphone-Halterung, die über einen eigenen Auslöser-Button verfügt und sich durch einen abklappbaren Griff sowie einem ausziehbaren Selfie-Stick auch für Videoaufnahmen und Selbstporträts mit dem Handy eignet.

Der Auslöser wird über Bluetooth 4.0 angesteuert, daher ist für die Nutzung mindestens ein Smartphone vorgesehen, das diesen Standard unterstützt. Bei Apple gilt das für das iPhone 5/5s und aufwärts. In die Halterung, die sich je nach Vorliebe des Fotografen links oder rechts am Gerät anbringen lässt, kann dann jedes Handy mit einer Breite zwischen 6 und 8,5 cm Breite eingeklemmt werden. Eine Companion-App zur Nutzung ist dabei nicht erforderlich: Die Bluetooth-Verbindung erfolgt schnell und einfach, wie bei anderen drahtlosen Geräten auch.

Standard-Stativgewinde und Knopfzelle für 18 Monate Standby

Bei Verwendung des Selfie-Sticks kann der Auslöse-Button abgenommen und am Griff angebracht werden, um so bequem Aufnahmen auslösen zu können. Eine Auslösung kann mit abgenommenem Button aus einer Entfernung aus bis zu 10 Metern erfolgen. Ebenfalls verfügbar ist ein für klassisches Fotografie-Zubehör wie ein externes Mikrofon oder ein Videolicht, sowie ein Standard 1/4″-Stativgewinde. Befeuert wird der Just Mobile ShutterGrip 2 mit einer CR2032 Knopfzelle, die laut Angaben des Herstellers für eine Standby-Zeit von 18 Monaten bzw. sechs Monate bei kontinuierlicher Nutzung (bei 500 Auslösungen pro Tag) reichen soll. Mit einem Gewicht von nur 68 Gramm und Maßen von 10,4 x 12,5 x 6 cm passt der ShutterGrip 2 in jede Tasche oder Rucksack.

Just Mobile bietet bei Kickstarter derzeit noch ein Super Early Bird-Angebot an, bei dem Unterstützer einen vergünstigten Preis von 35 USD (ca. 32 Euro) statt des späteren Kaufpreises von 50 USD zahlen. Auch das Stretch Goal wurde erreicht, so dass neben den Farbvarianten Silber und Pink Sand nun auch eine mattschwarze Version zur Verfügung steht. Die Auslieferung soll schon im Februar 2020 erfolgen. Wir jedenfalls sind sehr angetan von diesem Zubehör und werden versuchen, ein Exemplar für weitere Tests zu ergattern.