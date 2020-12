Kritik an AirPods Max: Besitzer beklagen Kondenswasser im Ohrhörer

Kaum sind die neuen Luxus-OverEar-Kopfhörer von Apple, die AirPods Max, auf dem Markt, gibt es schon die ersten Probleme. Diese beziehen sich nicht etwa auf eine schlechte Audio- oder Verarbeitungsqualität, sondern auf ein wirklich merkwürdiges Phänomen – Kondenswasser.

Nachdem der Twitter-Nutzer Donald Filimon einen entsprechenden Tweet im sozialen Kurzmitteilungsdienst abgesetzt hat, schauten offenbar zahlreiche Besitzer der AirPods Max ebenfalls genauer in ihre Ohrhörer. Sie alle beklagen eine Ansammlung von Kondenswasser im Inneren der Ohrhörer – und das bei normaler Nutzung, nicht etwa, weil man gleich nach der Dusche die Kopfhörer im heiß-warmen Bad aufgesetzt hatte.

So, uhh… my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9

