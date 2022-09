MacBook Pro: Apple-Zulieferer bereiten sich auf Oktober-Event vor

Wie heißt es noch so schön: Nach der Keynote ist vor der Keynote. Gerade erst hat Apple die neuen iPhone-, Apple Watch- und AirPods Pro-Generationen vorgestellt, da rumort es schon wieder in der Gerüchteküche um ein mögliches Event im Oktober. Befeuert wird dies von DigiTimes aus Asien, das von Vorbereitungen der Apple-Lieferanten berichtet.

Laut des DigiTimes-Artikels bereiten sich die Zulieferer Apples auf die Herstellung und den Versand von Apples neuen 14- und 16-Zoll-MacBook Pro der nächsten Generation vor. Es ist davon auszugehen, dass die neuen Modelle mit einem M2 Pro- bzw. einem M2 Max-Chip ausgestattet werden.

Schon vorher Drosselung der Produktion bemerkt

DigiTimes berichtet, dass sich die Lieferanten innerhalb der Mac-Lieferkette auf den Versand kommender MacBook Pros vorbereiten, indem sie die Produktion bestehender Macs drosseln. Das asiatische Magazin erklärt, dass man ein ähnliches Vorgehen bereits bei der ersten Generation der AirPods Pro bemerkt habe, ehe die zweite Generation in der letzten Woche angekündigt wurde.

Es wird erwartet, dass Apple die 14- und 16-Zoll-Modelle des MacBook Pro in naher Zukunft mit den bisher unangekündigten M2 Pro- und M2 Max-Chips ausstatten wird. Laut Mark Gurman von Bloomberg plant Apple dazu im nächsten Monat ein Event, das sich auf Macs und iPads konzentrieren wird. Gurman geht davon aus, dass sich die Entwicklung der Geräte in vollem Gange befindet, um noch in diesem Herbst auf den Markt kommen zu können.