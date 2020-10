MagSafe: 20W USB-C-Charger lädt iPhone mehr als doppelt so schnell auf

Der neue MagSafe-Ladeport von Apple hat durchaus seine Vorteile: Endlich wird das kabellose Laden durch Magnete vereinfacht und gleichzeitig auch schneller. Mit bis zu 15W wird ein verbundenes iPhone 12 (Pro) per MagSafe geladen. Nichts desto trotz ist es offenbar noch immer die beste Variante, das iPhone kabelgebunden aufzuladen, wenn man binnen kürzester Zeit möglichst viel Akkuleistung erhalten möchte.

Laut eines Reviews des iPhone 12 und iPhone 12 Pro des Wall Street Journals, das sich generell kritisch zu Apples MagSafe-Lösung äußerte, dauert das Aufladen auf 50 Prozent mit dem MagSafe-Anschluss am iPhone 12 mehr als doppelt so lange als bei der kabelgebundenen Variante mit einem 20W USB-C-Charger. WSJs Redakteurin Joanna Stern konnte ein komplett entleertes iPhone per USB-C in 28 Minuten auf 50 Prozent bringen, mit dem MagSafe-Anschluss dauerte es 60 Minuten für die gleiche Aufladung. Immerhin: Im Vergleich mit einem klassischen Qi Charger von Anker (90 Minuten für 50 Prozent) war die MagSafe-Lösung 30 Minuten schneller.

Beim MagSafe ist geschwindigkeitstechnisch noch Luft nach oben

Schon Kollege Fabian vermutete in dieser Woche, dass Apple mit dem MagSafe-Anschluss den ersten Schritt zu einer komplett kabellos aufzuladenden neuen iPhone-Generation gewagt hat. Wer weiß, vielleicht wird das iPhone 12s oder iPhone 13 im nächsten Jahr komplett auf einen Lightning-Port zum kabelgebundenen Aufladen verzichten? Schaut man sich jedoch die neue Lösung an, ist in Sachen Ladegeschwindigkeit definitiv noch Luft nach oben.

Beim Aufladen über Nacht dürfte diese Tatsache kaum eine Rolle spielen, wer jedoch möglichst schnell aufladen möchte, kommt bisher um einen kabelgebundenen Ladevorgang per USB-C-Charger nicht herum. Zudem spielt auch das Preisschild eine nicht unbedeutende Rolle: Das nur etwa einen Meter lange MagSafe-Kabel kostet bei Apple derzeit knapp 44 Euro und wird ohne Ladegerät ausgeliefert. Kleine USB-C-Charger mit 20W sind schon für unter 20 Euro, beispielsweise von Anker oder Aukey, zu haben – das passende Kabel liegt jedem iPhone 12 bei. Das komplette Review des WSJs könnt ihr abschließend unter diesem Artikel finden.

(Fotos: appgefahren/WSJ)