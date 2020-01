Nanoleaf Unified Hexagons: Sechseckige Lichtmodule starten im Mai 2020

Anfang Dezember 2019 haben wir noch über die „Nanoleaf Canvas Hexagon“ berichtet und über die Verspätung informiert. Erstmals vorgestellt wurden diese nämlich schon auf der CES 2019 und sollten eigentlich 2019 starten. Auf der CES 2020 könnt ihr die sechseckigen Lichtmodule abermals bestaunen, starten sollen sie nun im Mai 2020.

Die neuen Hexagons sind Teil der „Unified Light Panel“-Linie. Die sechs Seiten des Hexagons bieten eine noch größere Spielfläche, um eigene Lieblingsdesigns zu erstellen. Von abstrakten geometrischen Layouts bis hin zu den eigenen Lieblingsfiguren aus Büchern und TV – durch die neue Kopplungsfunktion von verschiedenen Panel-Formen sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Denn die komplette Unified Light Panel Serie wird interoperabel, wodurch auch das Koppeln von unterschiedlichen Panel-Formen möglich ist. Weitere Formen der neuen Produktlinie werden 2020/2021 gelauncht.

Die neuen Unified Hexagons setzen auf eine elegante, ultra-dünne Optik. Dunkle Ecken wurden reduziert und machen das Erscheinungsbild noch ebenmäßiger. Ein verbessertes Montagesystem, das jegliche Wandschäden ausschließt, sowie eine modulare und schlanke Steuereinheit sorgen für ein reibungsloses Setup. Bereits bekannte Features, wie der Farbszenen-Ersteller, die Musikvisualisierung in Echtzeit, die LayoutDetect Technologie sowie die eindrucksvolle Screen Mirror-Funktion, werden für die Unified Produktreihe verfügbar sein.

Nanoleaf Learning Series

Um das Beleuchtungssystem noch smarter zu machen kündigt Nanoleaf weitere Produkte an: Intelligente Lichtschalter, Glühbirnen und ein Gateway. Durch eine Mischung aus intelligentem Lernen sowie Bewegungs- und Lichtsensoren passen sich die Produkte der Nanoleaf Learning Series täglich an die Bewegungen und Gewohnheiten des Verbrauchers an und schaffen so ein individualisiertes Lichterlebnis der besonderen Art.