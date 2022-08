Netatmo Smart Lock: Noch immer keine Neuigkeiten

Vor mehr als zweieinhalb Jahren hat Netatmo auf der CES sein smartes Türschloss vorgestellt. Damals war Corona noch kein großes Thema, von Chipkrise war noch keine Rede. Und das Netatmo Türschloss machte einen sehr guten ersten Eindruck.

Eigentlich sollte das Türschloss Ende 2020 auf den Markt kommen und zwischen 300 und 400 Euro kosten. Zusammen mit smarten Schlüsseln, die eine klassische Bedienung für alle ermöglichen sollte, die nicht immer ein Smartphone mit dabei haben.

Getan hat sich seitdem nicht viel, zumindest nichts, was irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt wäre. Mittlerweile hat Netatmo sogar einige neue Produkte auf den Markt gebracht oder angekündigt, etwa den smarten Kohlenmonoxidmelder oder die smarten Sensoren mit Unterstützung für Matter.

Das sind die aktuell interessantesten Alternativen

Meine Nachbarn haben seit einigen Monaten das Yale Smart Lock im Einsatz, ich habe bei Installation und Einrichtung geholfen und das Schloss auch schon einige Male im Alltag verwendet. So wirklich Grün werde ich damit nicht – unter anderem vermisse ich zahlreiche Optionen und Einstellungen, die mir das Nuki Smart Lock bietet. Dafür bietet Yale zahlreiche direkte Anbindungen an andere Smart Home Systeme, etwa Philips Hue.

Angebot Yale 05/101200/MB - Linus Smart Lock - Mattschwarz - Schlüsselloses und sicheres Türschloss SMART LOCKING" - Machen Sie Ihr Smartphone oder Apple Watch zu Ihrem Schlüssel, Mit dem Linus Smart Lock können Sie Ihre Tür ver- und entriegeln -...

AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG UND ENTRIEGELUNG - Wenn Sie nach Hause zurückkehren und zu Ihrer Tür gehen, wird Ihre Tür dank Geo-Fencing automatisch...

Eben dieses Nuki Smart Lock, mittlerweile in dritter Generation, ist seit 2017 bei mir Zuhause an der Haustür im Einsatz. Ich bin hochzufrieden, insbesondere seit dem Release des Power Packs, das die AA-Batterien ersetzen kann. Ohnehin macht Nuki rund um das Thema Zubehör eine richtig gute Figur und bietet mehr als alle anderen Hersteller. Auf der IFA in Berlin soll es wohl auch Neuigkeiten rund um das Thema Zubehör geben, ich bin gespannt.

586 Bewertungen Nuki Smart Lock 3.0, smartes Türschloss für schlüssellosen Zutritt ohne Umbau, nachrüstbares... Tür öffnen per Smartphone – Mit dem Smart Home Türschloss öffnen und verriegeln Sie Ihre Tür per Smartphone oder ganz automatisch für den...

Auto Unlock & Lock'n'Go – Das elektrische Türschloss öffnet und schließt beim nach Hause kommen und Verlassen automatisch die Haustür. Das...

Im Büro haben wir seit weit mehr als einem Jahr das Tedee Smart Lock im Einsatz. Hier überzeugen uns vor allem das Design und die kompakte Bauweise, auch der Auto-Unlock funktioniert mittlerweile sehr zuverlässig – das sah zu Beginn ganz anders aus. Die Zeichen stehen übrigens gut, dass es auch hier im Rahmen der IFA spannende Hardware-Neuigkeiten gibt.