Tedee Smart Lock: HomeKit-Integration im Beta-Test

Wir haben das Tedee Smart Lock bei uns im Büro seit Sommer 2020 im Einsatz, haben euch schon die Installation, Inbetriebnahme sowie ein Langzeitfazit mit auf den Weg gegeben. Dass die Anbieter und Entwickler am Ball bleiben, zeigt die neuste Entwicklung. Der HomeKit-Support startet in den Beta-Test und wird danach für alle zugänglich gemacht.

Wie Tedee berichtet, startet der Beta-Test für HomeKit. Dafür benötigt ihr als iOS-Nutzer die Tedee-App in Version „1.114.01 Beta“. Interessierte können sich einfach bei TestFlight für den Beta-Test anmelden – den Link müsst ihr einfach mit dem iPhone aufrufen, ebenso muss die TestFlight-App installiert sein. Dafür wird kein Entwickler-Account vorausgesetzt.

In Kürze wird der HomeKit-Support über die Beta-Version ausgespielt. Bis dahin wollen die Anbieter herausfinden, ob die aktuellen Änderungen funktionieren und die Abwärtskompatibilität gegeben ist. Falls ihr an dem Test teilnehmen wollt, sei gesagt, dass eine Beta-Version auch Probleme mit sich bringen kann und manchmal es nicht so rund läuft, wie es mit der offiziellen Version der Fall ist.

Wenn der Beta-Test abgeschlossen ist, wird HomeKit über ein Firmware-Update an alle Nutzer verteilt – frühstens im zweiten Quartal. Obwohl ich ein absoluter HomeKit-Fan bin, nutze ich mein Smart Lock (Nuki) ausschließlich ohne HomeKit. Unter anderem gibt es bei HomeKit keinen nahtlosen Auto-Unlock – hier muss man immer auf dem iPhone bestätigen, dass die Tür wirklich geöffnet werden soll. Wer das Schloss aber in HomeKit-Automationen einbinden will, bekommt diese Möglichkeit in Kürze auch bei Tedee geboten.